雲南蒙自汽車連撞多車致7人受傷　親歷者：車輛被撞飛10米遠

雲南紅河蒙自市區昨日（19日）發生多車連環相撞事故，多人受傷，肇事司機已被警方拘捕。

親歷者表示，肇事車輛連續撞到多車後，有司機曾試圖開車上前攔截未果，更有車輛被撞飛10米遠。



據當地警方最新通報，該26歲肇事司機有精神病史，無飲酒、無涉毒情形，已被警方拘捕，案件正在進一步調查處理中。



事發於蒙自市南湖公園附近。《極目新聞》報道，事發路段一商戶表示，事發時一輛SUV在路上接連撞到其他汽車及電動單車。有網民稱，肇事車輛在南湖公園附近路段撞到車輛後駛離現場，在賁古路等路段又撞了其他車輛，事件中多人受傷，包括兩名外賣員。

相關外賣平台介紹，事件中有兩名外賣員受傷，其中一人輕微擦傷，未入院治療；另一人手臂受傷，正在醫院治療，暫無生命危險。

肇事車（右）倒車撞其他車輛。（極目新聞）

親歷者張先生介紹，昨日中午他開車去送貨，路過南湖公園附近一醫院出口不遠處時，聽到後方有車輛一直響號，突然一輛白色豐田SUV從他的右後方撞上，「當時我媳婦讓我趕快拐走，我就順着一個路口左拐了」。

張先生稱，肇事車後來又倒車試圖撞他的車，但沒有得逞，反而撞到後面的一輛白色車。肇事車之後又撞到前方一輛黑色車，黑車司機以為是追尾，原本準備下車查看情況，未料肇事車竟再衝前，車上乘客立即被嚇哭。

黑車司機見狀，一度試圖攔截肇事車但未果。隨後，肇事車撞到一排電動車後駛離現場，期間有人被撞倒在地，「肇事車離開時，車尾部還拖行着一輛電動自行車」。

張先生稱，黑車司機透露攔車時有拉手掣並踩剎車，但肇事車仍然頂着車身向前移動。張先生事後在網上看到事故相關影片，才得知肇事車輛在其他路段又有撞車行為，他更記得肇事男司機撞車時一直在冷笑，「現在想想都後怕」。

汽車、電動單車被撞損。（極目新聞）

親歷者王先生的車輛在賁古路被肇事車撞上。他表示，當時自己駕車正常行駛在賁古路上，突然被後方來車撞上，其車隨即彈飛10米遠，「當時方向盤都握不住了，車被撞到了對向車道上」。

被撞後，王先生腿部擦傷，他看到一輛白色豐田SUV立即駛離現場，由於當時來不及反應，他未能看清車牌號。王先生的車輛車尾受損嚴重，疑似肇事車的零件掛在其車上。隨後，交警趕到現場處理。

據雲南「蒙自警方」發布警情通報，8月19日13時許，蒙自市公安局接群眾報警稱，一輛越野車發生交通事故後逃逸，隨即組織警力趕赴現場處置，將犯罪嫌疑人鄧某良（男，26歲，廣西玉林人，有精神病史）拘捕。

經查，8月19日12時39分許，犯罪嫌疑人鄧某良駕駛車輛與正在行駛的兩輪電動車發生碰撞，隨後在駕車逃逸途中先後與多車發生碰撞，造成7人受傷，多車不同程度受損。經檢驗，犯罪嫌疑人鄧某良無飲酒、無涉毒情形。目前，犯罪嫌疑人鄧某良已被刑事拘留，受傷人員已及時送醫治療，均無生命危險，案件正在進一步辦理中。