有片｜東部戰區新宣傳片《閱海峽》：堅決捍衛國家主權和領土完整

8月17日，東部戰區官方發布最新宣傳片《閱海峽》，改編自網絡熱門歌曲《年少的你啊》，體現堅決捍衛國家主權和領土完整的決心。



據東部戰區介紹，戰訓MV《閱海峽》展現練兵備戰一線官兵的青春情懷、熱血擔當。歌詞「青春的公車，越過荒野和山坡，追逐少年的夢想，做最自由的光」「理想的模樣，身著樸素的衣裳，翻過城門與高牆，走最自由那一趟」等令人熱血沸騰。

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據悉，宣傳片《閱海峽》改編網絡熱歌《年少的你啊》，片中解放軍搶灘、空降和機降等戰訓畫面展現了新時代中國軍人的青春使命和必勝能力。 尤其是一段空中影片，展示了中國空軍超近距離驅離美國EP-3偵察機的場景，美機機身上的「NAVY」等細節清晰可見。

據《海峽導報社》報道，有台灣問題專家指出，東部戰區專門推出這樣一部MV，特別是「海峽」一詞直指風高浪急的台海局勢，時機十分敏感，目的十分明確，就是要傳遞戰區對台灣問題的高度關註，實際上是對活動頻頻的「台獨」分裂勢力的警告。

報道分析指，影片中，東部戰區特意將原歌詞的「迎」改成「贏」，凸顯出中國解放軍全時待戰、隨時能戰的十足底氣。此外，將原歌曲中「越海峽」改為「閱海峽」，更有俯瞰台海的意味，表達出解放軍瞰製和守衛國家安全、主權和領土完整的堅定決心。