東部戰區：今在台島北部、西南海空域開展聯合奪取海空制權訓練

據新華社最新報道，解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，周六（8月19日），解放軍東部戰區位台島北部、西南海空域開展聯合奪取海空制權、搜潛反潛等科目訓練，檢驗戰區部隊協同作戰和體系對抗能力。



據央視此前報道，8月19日，中國人民解放軍東部戰區位台島周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓，重點演練艦機協同、奪取制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，這是對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告。

東部戰區聯合作戰指揮中心下達行動指令後，戰區海軍多艘驅逐艦、護衛艦、導彈快艇，戰區空軍殲擊機、預警機、干擾機編隊，火箭軍常導火力單元等任務兵力，快速向預定區域機動集結，展開作戰部署。在多源情報信息支撐下，各作戰平台根據任務編組，體系出擊、協同行動，按計劃抵達台島周邊海空域，進行多方向、立體式、長時段抵近懾壓，塑造全向圍島進逼之勢。

在同步組織的聯合演訓中，驅護艦艇採取高速機動和隱蔽接敵方式佔領有利陣位。在任務海域待機的導彈快艇，聯合岸導突擊群和電子對抗、觀通部隊，對「敵」機動目標實施全時追瞄。制空作戰編組全力奪取制空權，協同水面艦艇襲打「敵」偵巡艦機。