解放軍093核潛艦傳在台海發生嚴重意外？台軍方：無官方說法證實

解放軍093級「商級」核動力潛艦今日（22日）驚傳在台海發生嚴重事故，軍事粉絲專頁「Tawian ADIZ」指出，「經監聽無線電頻道406MHz，不斷收到ELT訊號，已經發送好幾個小時」。更有網路有指，艦上官兵已全數罹難。



對此，台灣軍方稱，消息正在查證。但台媒《菱傳媒》引述台灣軍方人士說法稱，各國潛艦在潛航任務時，一定都會律定任務潛艦回報的時間與地點，「如果超過回報時間過久，解放軍一定會派遣船艦、反潛機前往093潛艦原律定的路線及相關區域進行偵搜」，但是目前台軍並未偵搜到解放軍有類似的狀況。



台媒《中天新聞網》則稱已致電台灣海軍司令部，司令部回應稱，「了解狀況中，相關消息正在查證，有進一步消息會再對外說明。」

台灣軍事評論員張競8月22日在發文表示，潛艦研究觀察家H I Sutton貼文指稱解放軍解放軍海軍093型「商級」潛艦在台海海峽周邊發生嚴重意外。但他認為，「如何判斷是否確有其事？從國軍、共軍以及美軍，甚至是日本海上自衛隊，所轄海空兵力動態，是否向台灣周邊海域特定地點機動接近，不論是查證、監控或是馳援，總而言之，不會毫無反應。」

台灣軍方發言人孫立方受訪表示，目前為止他並沒有聽到有關於證實這類的訊息，沒有其他官方說法來做證實，他沒有其他評論。但他強調，台灣軍方透過聯合情監偵手段綿密與慎重去掌握台海周邊所有海空域動態，是一直從事且認真在做的事情。