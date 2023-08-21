美對解放軍台海演訓反應低調　學者指美中或有默契

台灣副總統賴清德返台後，解放軍在台海展開演訓，美國國務院發言人敦促北京停止在軍事、外交和經濟上施壓台灣。受訪學者評估，美國政府反應相當低調，說明中美事前可能已有共識，解放軍新一輪軍演對中美關係影響有限。



賴清德上周五（18日）結束出訪巴拉圭和過境美國的行程返台，解放軍東部戰區上周六（19日）在台灣本島周邊組織海空兵力進行聯合演訓。

美國國務院發言人在發給路透社的聲明中，呼籲北京與台灣進行有意義的對話，並表示將繼續密切關注解放軍演習。截至目前，尚無拜登政府要員就解放軍新一輪對台演訓發聲。

在年代新聞台上周六播出的專訪中，賴清德針對解放軍演訓表示，台灣正副總統出訪很平常，「大可以不必小題大做，這對兩岸的穩定發展沒有幫助。」

台灣國防部周日（20日）通報，從周六早上6時至周日早上6時，解放軍共出動軍機45架次、船艦九艘次在台海周邊活動；其中27架次越過海峽中線，當中包括Su-30、殲11等戰機。

新加坡國立大學東亞研究所高級研究員祁冬濤接受《聯合早報》採訪時分析，美國此次針對解放軍新一輪對台演訓反應「確實比較低調」，反映出美中台面下可能有一定的共識和默契，「都不想讓賴清德因為激進台獨衝破底線，造成陸美之間直接衝突。」

美中關係近期持續趨穩，美國總統拜登（Joe Biden）上周六表示，他預計會在今年內與中國國家主席習近平會面。

中國商務部新聞發言人束珏婷上周四（17日）在例行記者會上表示，中國歡迎美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）訪華，兩國目前正就有關安排保持密切溝通。

中美關係近期持續緩和，祁冬濤研判在賴清德過境一事上，美國「確實考慮了中國的警告和顧慮，所以處理得比較低調，不想讓賴清德的事情衝擊稍有緩和的中美關係。」

他指出，據傳白宮已決定不讓香港特首李家超出席11月在三藩巿舉行的亞太經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議；如果賴清德過境美國再讓台海劍拔弩張，很可能也會促使習近平缺席，這不是拜登所希望看到的。

祁冬濤認為，美國可能希望並評估賴清德明年即將勝選，以延續蔡英文八年的親美路線。但華盛頓同時不希望賴清德上台前對北京有更多挑釁，在兩岸問題上製造更多麻煩，影響勝選概率。

有分析認為，解放軍，上周六的演訓其實是針對美日韓重申台海和平重要性的宣言；祁冬濤則認為，解放軍演訓的主要動機還是賴清德。從大陸內部目前整體造勢來看，在賴尚未勝選上台前已將他定性為頑固台獨分子、麻煩製造者，「大陸對賴清德的警惕，要遠遠大於對蔡英文的警惕」。

內地軍媒和官媒近期加強宣傳台海備戰演訓的正當性。解放軍東部戰區上周四發布呈現軍人備戰練兵場面的音樂短片《閲海峽》後，周日再發布視頻《守護Ⅲ》。

最新短片中在播放台灣總統蔡英文和賴清德的畫面時，配上「陰謀家、野心家制造的人禍」的旁白和字幕。短片也將台灣人所信奉的媽祖，以及解放軍共同稱為海峽的「守護神」。

《人民日報》上周六深夜也在微博發文配圖，稱「反『獨』促統、台灣當歸」，持續佔據微博熱搜第一位。

祁冬濤分析，解放軍在短片中提到媽祖，意在強調兩岸文化上的聯繫，以及兩岸民眾共同的根，同時也傳達兩岸共同反台獨的訊息。