美對解放軍台海演訓反應低調　學者指美中或有默契

撰文：聯合早報
出版：更新：

台灣副總統賴清德返台後，解放軍在台海展開演訓，美國國務院發言人敦促北京停止在軍事、外交和經濟上施壓台灣。受訪學者評估，美國政府反應相當低調，說明中美事前可能已有共識，解放軍新一輪軍演對中美關係影響有限。

賴清德上周五（18日）結束出訪巴拉圭和過境美國的行程返台，解放軍東部戰區上周六（19日）在台灣本島周邊組織海空兵力進行聯合演訓。

美國國務院發言人在發給路透社的聲明中，呼籲北京與台灣進行有意義的對話，並表示將繼續密切關注解放軍演習。截至目前，尚無拜登政府要員就解放軍新一輪對台演訓發聲。

在年代新聞台上周六播出的專訪中，賴清德針對解放軍演訓表示，台灣正副總統出訪很平常，「大可以不必小題大做，這對兩岸的穩定發展沒有幫助。」

台灣國防部周日（20日）通報，從周六早上6時至周日早上6時，解放軍共出動軍機45架次、船艦九艘次在台海周邊活動；其中27架次越過海峽中線，當中包括Su-30、殲11等戰機。

新加坡國立大學東亞研究所高級研究員祁冬濤接受《聯合早報》採訪時分析，美國此次針對解放軍新一輪對台演訓反應「確實比較低調」，反映出美中台面下可能有一定的共識和默契，「都不想讓賴清德因為激進台獨衝破底線，造成陸美之間直接衝突。」

美中關係近期持續趨穩，美國總統拜登（Joe Biden）上周六表示，他預計會在今年內與中國國家主席習近平會面。

中國商務部新聞發言人束珏婷上周四（17日）在例行記者會上表示，中國歡迎美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）訪華，兩國目前正就有關安排保持密切溝通。

中美關係近期持續緩和，祁冬濤研判在賴清德過境一事上，美國「確實考慮了中國的警告和顧慮，所以處理得比較低調，不想讓賴清德的事情衝擊稍有緩和的中美關係。」

他指出，據傳白宮已決定不讓香港特首李家超出席11月在三藩巿舉行的亞太經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議；如果賴清德過境美國再讓台海劍拔弩張，很可能也會促使習近平缺席，這不是拜登所希望看到的。

祁冬濤認為，美國可能希望並評估賴清德明年即將勝選，以延續蔡英文八年的親美路線。但華盛頓同時不希望賴清德上台前對北京有更多挑釁，在兩岸問題上製造更多麻煩，影響勝選概率。

有分析認為，解放軍，上周六的演訓其實是針對美日韓重申台海和平重要性的宣言；祁冬濤則認為，解放軍演訓的主要動機還是賴清德。從大陸內部目前整體造勢來看，在賴尚未勝選上台前已將他定性為頑固台獨分子、麻煩製造者，「大陸對賴清德的警惕，要遠遠大於對蔡英文的警惕」。

內地軍媒和官媒近期加強宣傳台海備戰演訓的正當性。解放軍東部戰區上周四發布呈現軍人備戰練兵場面的音樂短片《閲海峽》後，周日再發布視頻《守護Ⅲ》。

最新短片中在播放台灣總統蔡英文和賴清德的畫面時，配上「陰謀家、野心家制造的人禍」的旁白和字幕。短片也將台灣人所信奉的媽祖，以及解放軍共同稱為海峽的「守護神」。

《人民日報》上周六深夜也在微博發文配圖，稱「反『獨』促統、台灣當歸」，持續佔據微博熱搜第一位。

祁冬濤分析，解放軍在短片中提到媽祖，意在強調兩岸文化上的聯繫，以及兩岸民眾共同的根，同時也傳達兩岸共同反台獨的訊息。

解放軍台海軍演「圍島進逼」畫面曝光：全力奪取制空權中國駐美領事館批評賴清德不惜破壞台海地區和平穩定美日韓領袖峰會明日召開　白宮重申不樂見台海衝突賴清德外訪過境美國　新華社：台獨意味戰爭，與台海和平水火不容路透社：美日韓大衛營峰會料發表聯合聲明提及台海穩定
台海實彈軍演
中美關係
賴清德
民進黨