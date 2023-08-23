江西前政協副主席肖毅被判無期　曾用撫州1成電力搞「虛幣挖礦」

據央視等報道，浙江省杭州市中級法院昨日（22日）公開宣判江西省政協原黨組成員、副主席肖毅受賄、濫用職權一案，肖毅被裁定受賄、濫用職權罪成，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。



肖毅主政江西撫州期間，曾違規推動政府機關為一家從事虛擬貨幣「挖礦」的企業提供融資支持達24億餘元（人民幣，下同）。從2017年到2020年，該公司的用電量就佔到撫州全市用電總量的10%。



肖毅是中共十九大後江西省被查的「第三虎」。（撫州新聞聯播截圖）

法院昨審理查明，2008年至2021年，肖毅先後利用擔任江西省政府駐北京辦事處主任、江西省撫州市委書記、江西省政協副主席等職務上的便利，為有關單位和個人在工程承攬、項目開發和職務晉升等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合人民幣1.25億餘元，其中5782萬餘元尚未實際取得。

2017年至2021年，肖毅在擔任撫州市委書記期間，違背新發展理念，違反國家規定，為從事虛擬貨幣計算生產業務的企業在財政補貼、資金支持、電力保障等方面提供幫助，致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失，情節特別嚴重，影響特別惡劣。

據檢察機關早前公布的起訴信息，肖毅在擔任撫州市委書記期間，明知撫州市創世紀科技有限公司等企業主要從事虛擬貨幣計算生產業務，涉及虛擬貨幣生產設備的製造、銷售以及虛擬貨幣交易活動，仍然違反國家規定，在多方面違規提供幫助。

公開資料顯示，創世紀科技有限公司的項目2017年在撫州落地。今年1月播出的中央紀委國家監委電視專題片《永遠吹衝鋒號》透露，創世紀科技有限公司約有16萬台「礦機」每天運行，從2017年到2020年，這一家公司的用電量就佔到撫州全市用電總量的10%。

專題片又指，為掩蓋真實情況，肖毅授意有關部門虛構統計專報和調整用電分類。他還違規要求為該公司提供財政補貼，違規推動政府機關為該公司提供擔保、貸款等融資支持達24億餘元，幫助該公司在高新區新建了數據中心大樓。