福島核廢水｜生態環境部：組織開展中國管轄海域海洋輻射環境監測

日本計劃今日（24日）起將核廢水排入海洋，引發各國關注。對此，中國生態環境部表示，正在組織開展中國管轄海域海洋輻射環境監測。



生態環境部表示，日本政府強行啟動福島核污染水排海，將一己私利凌駕於全人類長遠福祉之上，極其自私和不負責任。中方敦促日方傾聽國際社會聲音，切實以科學、安全、透明的方式處置核污染水，接受嚴格國際監督。

該部又指，高度重視日本福島核污染水排海問題。2021年、2022年先後組織開展了中國管轄海域海洋輻射環境監測，摸清了目前相關海域海洋輻射環境的本底情況。監測結果表明，中國管轄海域海水和海洋生物中人工放射性核素活度濃度未見異常，總體處於歷年漲落範圍內。

當前，該部按照監控重點區域、覆蓋管轄海域、掌握關鍵通道的思路，正在組織開展2023年度中國管轄海域海洋輻射環境監測。後續將持續加強有關監測工作，及時跟蹤研判福島核污染水排海對海洋輻射環境可能的影響，切實維護國家利益和人民健康。

東京電力公司表示，已對準備排入海洋的核污染水進行了取樣檢測，結果顯示其中氚的濃度已經達標，將從當地時間今日下午開始將核污染水排入海洋。

圖為國際原子能機構官員視察廢水輸送設施。（東京電力公司）

而在昨日（23日），外交部發言人汪文斌表示，海洋是全人類賴以生存的藍色家園，不容日方隨意傾倒核污染水。日方強推核污染水排海，無疑是在拿全球海洋環境和全人類健康當賭注。如果日方真有誠意解決鄰國的關切，就應當立即停止強推排海計劃，在不預設結果的前提下開展交流，充分討論所有可能的安全處置方案。

汪文斌強調，中方強烈敦促日方撤銷錯誤決定，停止強推核污染水排海計劃，以真誠態度同周邊鄰國善意溝通，以負責任方式加以處置，避免對全球海洋環境造成不可預測的破壞和危害。如果日方堅持強推排海計劃，中國政府將採取必要措施，堅定維護海洋環境、食品安全和公眾健康，「覆水難收，我們不希望2023年8月24日成為海洋環境的災難日。如果日方一意孤行，就必須為此承擔歷史責任」。