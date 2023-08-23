福島核廢水｜韓國人瘋狂搶鹽　內地專家：無需效仿，產量滿足需求

日本將於周四（8月24日）起將核廢水排入海洋。有報道指，韓國民眾開始瘋狂購買海鹽，導致韓國食鹽價格飆升。對此，有內地專家建議，民眾無需效仿「囤鹽」，並表示「國內產鹽量可滿足需求」。



日本福島第一核電站的處理水儲罐。日本政府決定最早於8月24日開始分段排放核處理水。（Reuters）

2011年，日本「311大地震」導致福島第一核電廠，發生輻射外泄的核污染事故。近年為了維持反應爐內的燃料穩定，每天需注入大量水冷卻，累積的核廢水已經達到100萬噸，儲存空間達至滿載程度。

2021年，日本當局批准核廢水排入海洋計劃，並於今年1月最終決定今夏開始排放。雖然日本方面表示經過處理後的污水中，基本不存在除氚以外的放射性核素，亦於7月初獲得國際原子能總署發表調查報告背書，堅稱排放計劃安全無虞，符合國際標準。惟仍無法消除中、俄、韓等鄰近國家的疑慮。

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據報道，韓國民眾憂海鹽和海產遭日本核廢水污染，爭先恐後開始瘋狂搶鹽，導致當地海鹽嚴重缺貨，亦帶動海鹽價格飆升。除此之外，韓國股市多隻與鹽相關的概念股股價大漲，Insan漲幅一度高達30％。

針對這一現象，中國的鹽會否面臨核廢水排海計劃的影響？民眾又是否需要「囤鹽」？中國鹽業協會會長表示，中國有嚴格的食品安全規定，國內的產鹽量也能夠滿足需求，「所以不建議效仿韓國民眾囤鹽的做法」。

福島第一核電站周邊設有超過1000個儲存缸，每個容量約為1000立方米，合計核廢水量約為130萬立方米。(Reuters)

另據早前報道，2021年，清華大學深圳國際研究生院海洋工程研究院張建民院士、胡振中副教授團隊，從宏觀和微觀的角度分別建立海洋尺度下放射性物質的擴散模型，並實現了福島核廢水排放計劃的長期模擬。其中，宏觀模擬結果表明，核廢水在排放後240天就會到達中國沿岸海域，1200天後將到達北美沿岸並覆蓋幾乎整個北太平洋。

據《香港01》查詢發現，本港超市中售賣的進口食鹽來自多個不同產地，包括中國、新西蘭、日本、意大利、英國等。