「啟明計劃」取代「千人計劃」　西媒：北京重啟招募海外科技人才

在北京停止實施「千人計劃」兩年後，隨著美國加強對中技術管控和限制晶片出口等措施，西媒披露，中國正以「啟明計劃」的新名稱及模式重啟相關項目，悄悄招募海外科技及尖端晶片人才，以期推動在高科技領域的進步。



西媒8月24日報道，在美國針對相關科技人員進行審查時期，中國曾一度停止推行吸引海外專業人士的「千人計劃」。但透過分析2019年至2023年間的500多份政府文件，以及多位知情人士透露，北京新的招募行動提供了特權津貼，包括購房補貼和人民幣300萬至500萬元的簽約獎金。

過去推行的「千人計劃」，人才一般指的是在海外取得博士學位，不超過55歲，引進後須每年在北京工作不少於9個月。（資料圖片）

根據中央及地方政策文件、在線招聘廣告，以及知情人士披露的消息，「千人計劃」目前已由工信部監管的「啓明計劃」取代。兩名知情人士透露，該計劃專注於從科技領域招募人才，其中包括半導體等「敏感」或「機密」領域。

報道指稱，啟明計劃內容包括與地方政府、省級相關部門以及官方支持的中國晶片公司進行招聘合作。消息人士透露，數以千計的入選者大多數曾在美國頂尖大學學習，且至少擁有一個博士學位。而與此前「千人計劃」不同的是，新計劃並不公布名單，招聘內容也不出現在政府網站上，此舉恰恰反映了計劃的敏感性。

特朗普政府嚴查中國「千人計劃」學者。（圖源：Getty）

2022年10月，美國商務部出台限制美國公民和永久居民參與支持中國高科技晶片的開發和生產等措施。而在中美科技競爭加劇之際，中國領導人習近平多次強調，面對西方在技術上「卡脖子」，中國需要在半導體領域實現自力更生。

報道另引述官方智庫中國信息產業發展中心和中國半導體行業協會發布的2021年有關報告顯示，儘管中國晶片產業在近年發展迅速，但今年仍面臨約20萬人的人才短缺，尤其是工程師和晶片設計師。

當被問及中國人才招募計劃的影響時，美國國家反情報與安全中心（NCSC）發言人博伊德（Dean Boyd）表示，「外國對手和戰略競爭者都明白，獲得美國和西方頂尖人才往往與獲得技術本身一樣好。當這種招募產生內在利益或承諾衝突時，可能會給美國經濟和國家安全帶來風險」。

另有美國官員表示，在美國招募人才不是非法的，但是大學的研究人員如果在接受美國政府研究資助的同時，沒有申報與中國機構的關係，則有違法的風險。