可口可樂前華裔工程師竊取商業機密罪成　涉中國「千人計劃」

撰文： 南希 最後更新日期： 2021-04-23 16:25

美國可口可樂公司前華裔工程師游曉蓉（音譯，Xiaorong You），涉嫌竊的商業機密予一間中國公司，前年2月被控竊取商業機密和電信詐騙罪，去年8月再加控經濟間諜和串謀從事經濟間諜活動罪。當地時間4月22日，美國田納西州法院裁定她上述罪名成立，將於今年11月1日判刑。

美國司法部曾多次指責中方在美人員竊取商業秘密。（AP）

美媒《美國之音》引述司法部指，經過12天的審判，59歲的游曉蓉博士被判有罪。她最初在2019年2月被起訴犯有盜竊商業秘密和電信詐騙罪，2020年8月的最新起訴書又增加了經濟間諜和串謀從事經濟間諜活動的罪名。根據法庭文件和呈堂證供，遊曉蓉竊取了與飲料罐內「無雙酚A」（BPA-free)塗漆技術配方有關的商業秘密。

司法部說，她在位於佐治亞州亞特蘭大的可口可樂公司擔任過全球研究首席工程師，在位於田納西州金斯波特的伊士曼化工公司擔任過包裝應用開發經理，因其高度專業的職位而獲得瞭解這些商業秘密的權限。被竊取的商業秘密屬於多間大型化學和噴塗公司。

游曉蓉被控利用其竊取的商業秘密在中國開設了一家新的「無雙酚A」噴塗公司。她與其中國合作公司威海金泓集團從中國政府得到了數百萬美元的撥款，以支持這間新公司，其中包括「千人計劃」的獎勵金。

美國司法部說，法庭文件和其它證據顯示，被告的目的不僅是為了讓威海金泓集團獲益，而且也是為了讓中國政府、山東省及威海市獲益，而且她也意圖為中共謀取益處。

直到最近，廠商還曾使用雙酚A噴塗食品和飲料罐的內壁，以減少風味損失，防止容器腐蝕或與食品或飲料發生化學反應。但是，由於雙酚A的健康隱患，一些公司開始尋找不含雙酚A的替代方式，而這種研發耗費了大量資金和時間。

據悉，中美關係緊張之際，美國緊盯旨在引進「海外高層次人才」的中國「千人計劃」，美國官員一直警告稱，中國利用招聘計劃不正當地獲取先進技術。不過，北京方面均否認任何試圖系統性竊取美國科學研究的行為，中國官方媒體表示，美國正在將竊取知識產權的指控作為一種政治工具。

最近兩年，曾有多位「千人計劃」華裔科學家被捕。其中包括阿肯色大學華裔教授洪思忠、美國克利夫蘭診所前雇員王擎、通用電氣工程師鄭小清、前弗吉尼亞理工大學教授張以恒等。

中國的「千人計劃」由中共組織部等機構設立於2008年，計劃圍繞國家發展戰略目標，重點引進在海外學習工作的高層次人才。曾有大陸學者透露，「千人計劃」一詞確實較為敏感，為了保護華人科學家，在一些場合的用詞曾使用「國家特聘專家」。