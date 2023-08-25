台灣公布恢復兩岸觀光旅遊規劃　國台辦批限制嚴苛：回到戒嚴狀態

台灣陸委會昨日（24日）公布恢復兩岸觀光旅遊的相關規劃，包含恢復第三地陸客赴台觀光、陸籍團客赴台、台方旅行業組團赴陸，以及放寬陸籍人士赴台商務交流。



大陸國台辦發言人朱鳳蓮今日（25日）回應稱，台方的「規劃」沒有明確的實施日期，名為「恢復」實則拒不解禁，名為「放寬」實則對兩岸交流施加更嚴苛的限制，完全是民進黨當局自己在「畫餅」。



朱鳳蓮又稱，這個所謂「規劃」在兩岸交流史上創下三個不光彩的紀錄：一是對台灣民眾來大陸團隊遊的限控前所未有；二是對台灣旅遊行業的管制前所未有；三是對台灣企業邀請大陸人員赴台從事會展和商務交流的限制前所未有。

朱鳳蓮稱，在兩岸旅遊領域，大陸對台灣同胞來大陸旅遊從來都沒有人數上限。民進黨當局現在竟然要以所謂「對等原則」控制兩岸旅遊人數，並要求台灣的旅遊公協會建立赴大陸旅遊人次調控機制，這種荒謬的管控限制措施令人匪夷所思。

國台辦發言人朱鳳蓮稱，台方的「規劃」沒有明確的實施日期，名為「恢復」實則拒不解禁，名為「放寬」實則對兩岸交流施加更嚴苛的限制，完全是民進黨當局自己在「畫餅」。（VCG）

朱鳳蓮批評，自從台灣地區1987年解除「戒嚴」後，30多年來台灣民眾來大陸旅遊從未有障礙，民進黨當局是否要讓台灣回到「戒嚴」狀態？

朱鳳蓮又稱，大陸方面始終鼓勵支持兩岸相關業界開展多種形式的交流合作，大陸企業都可以隨時邀請台灣業者前來交流和洽商合作，人數和停留時間均沒有限制。民進黨當局的「規劃」對台企參展攤位面積的規定精確到平方米，對大陸人員在台停留限制時間精確到以1天計，對台企邀請大陸人員赴台商務研習，以其年度營業額分為三六九等，逐級確定邀請名額限制指標。

朱鳳蓮批評，民進黨當局限制之嚴苛、規限之細密，令人瞠目，分明是拒人千里，名「放」實「擋」。民進黨當局為阻擋限制兩岸正常交流煞費苦心，絞盡腦汁，荒謬絕倫，不得人心。

據早前報道，據陸委會公布的規劃，陸籍團客赴台方面，初期每日限額2000人次。台方旅行業組團赴陸方面，依對等原則，適度調控赴陸人次，初期以每日2000人次為原則。