賴清德：不希望與中國為敵　盼請習近平吃台南蝦仁飯加全糖珍奶

民進黨總統參選人賴清德過去曾提及，最想和中國國家主席習近平共進晚餐。賴清德24日接受電視專訪被問及若要跟習近平吃飯，要吃什麼飯？賴清德稱「會提供待客套餐，就是台南的蝦仁飯加上全糖珍珠奶茶」，希望跟習近平說，戰爭沒有贏家，和平無價。賴清德並且重申「台海已經是一個國際性問題，國際社會要管控台海的和平穩定，國際所劃的紅線，自然也應該是台灣的紅線」。



賴清德24日晚間接受「年代向錢看」節目專訪。針對日前在西媒專訪談到「沒有台獨路徑」，賴清德表示，台灣定期選舉總統副總統、立委、縣市長、議會議員、鄉鎮長甚至里長，改選各級政府執行公權力以服務人民，「基本上就是一個主權獨立的國家，不必另外宣布獨立」。

至於「國際紅線就是台灣的紅線」一語，賴清德進一步解釋，日本首相岸田文雄、韓國總統尹錫悅都呼應以美國為首的西方世界，認為大家應該要共同關心台海的和平跟穩定。

蔡英文當初選擇賴清德作為副手，在中共看來，意味着一位台獨份子可能會入主台灣總統府，代表蔡英文「維持現狀」破功，台灣走上實質台獨之路，兩岸衝突也將更為激烈。（資料照片）

賴清德指出，台海已經是一個國際性的問題，國際社會要管控台海的和平穩定，國際所劃的紅線自然而然也應該是台灣的紅線，並不是台灣可以單獨解決；且半導體是台灣產業強項，使得所有台灣議題已經走到更高位置的國際議題化。

在兩岸互動上，賴清德則稱，台灣人熱愛和平、與人為善，希望跟世界每一個國家能夠作朋友，「包括中國在內，我們不希望成為敵人」。

蝦仁飯是台南知名的地方美食。（ETtoday）

至於此前曾提及若有機會可跟中國國家主席習近平吃飯，主持人追問，若要跟習近平吃飯，要吃什麼飯？賴清德回應，他是要表達善意，希望兩岸能夠和平發展，朝向和平共榮的方向，至於吃什麼飯，條件還沒有成熟。

台灣人熱愛喝珍珠奶茶，近年珍奶熱也席捲亞洲日韓與歐美國家，更曾於2017和2018年都被台灣政府選為「國宴」指定飲品。（資料圖片）

隨後，賴清德續稱，若真的有那一天，有機會跟習近平吃飯，而且又有機會來到台灣，他希望就像他歡迎好朋友來到台灣，他會提供待客套餐，就是台南知名的蝦仁飯再加一杯全糖珍珠奶茶；他想對習近平說，最重要的是人民的福祉，戰爭沒有贏家、和平無價。賴清德指出，很希望跟習近平說，大家可以共同維護和平、創造幸福，這個是最重要的。