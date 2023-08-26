倫敦塗鴉24字社會主義價值觀　中國留學生作者：測試西方民主自由

中國留學生王漢錚本月初率領多名留學生在英國倫敦紅磚墻寫上社會主義核心價值觀的24個中文字後，引發巨大爭議。王漢錚受訪時澄清，他的舉動並非由中國政府授意，而旨在測試西方的民主自由。



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英國廣播公司（BBC）星期五（8月25日）上傳了王漢錚的專訪視頻。王漢錚在視頻中說，很多人覺得他如果不是小粉紅就是高級黑，自己的藝術作品被政治劫持，但「沒辦法，現在有太多藝術是純粹服務於政治的」。

王漢錚稱，他的作品是想讓兩種不同極端進行一次對抗。就美學而言，非常壯美、荒誕，同時借由社會主義核心價值觀口號的創作，「一方面標榜反殖民同時也測試西方的自由民主」。

他稱自己愛國，但也了解中國存在的問題。這24個字是一種美好的祝福，都是非常好的中文詞。「如果中國達到了，它不用貼得滿大街都是」，「但它成為一種美好的祝願」。

針對不少民眾批評王漢錚的創作是在宣揚社會主義價值，王漢錚回應稱，對政治反思不代表這是他的政治立場，這完全是兩件事情。

針對這項創作是否出自於中國政府授意，他說：「如果是中國政府怎麽會寫在紅磚巷？怎麽會邀請大家二創呢？」

王漢錚接着說，所以這個作品必須在紅磚巷才能成立，才能被稱之為藝術。他強調，這不是政治宣傳，如果要說是政治宣傳，可能紅磚巷曾經的塗鴉都是西方的政治宣傳，「我們反而覆蓋了西方的政治宣傳」。

王漢錚本月6日在小紅書和Instagram等社交媒體上發文稱，他和他的團隊在位於倫敦東區紅磚巷的一面墻上留下中國官方宣揚的社會主義核心價值觀的宣傳標語，包括富強、民主、文明、和諧、自由、平等、公正、法治、愛國、敬業、誠信和友善。

不過，壁畫出街後馬上引來眾多民眾批評，還有不少民眾對壁畫進行二次創作，宣泄不滿情緒。例如：在「愛國」二字旁加字，改寫成「我愛國，國不愛我」；在「民主」「自由」旁加上「中國沒有」「404 Not Found」等。

王漢錚也因此遭受網絡暴力，他和他的家人的資料被起底。對此，王漢錚受訪時坦言，「我覺得我需要承擔這個後果，因為它（網絡霸淩）毋庸置疑成為作品的一部份……也成為讓作品能夠反映更多問題的一種狀態。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

