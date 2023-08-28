解放軍首艘054B護衛艦下水　反超美軍新一代「星座」級護衛艦

近期，有內地軍事網民發現，滬東造船廠似正在為首艘054B護衛艦，進行下水前的最後準備。8月26日，上海滬東造船廠發布禁航通告，也從側面證實這一消息。預計該級艦艇批量服役後將逐步取代現役054A型護衞艦，成為主力水面作戰部隊，包括航空母艦編隊成員。從下水進度來看，或將於明年正式加入中國海軍。



從網傳圖片可見，新的054B護衛艦船塢已完成注水，船體已按海軍方案進行外觀塗裝。054B型護衛艦裝備了一座100mm單管艦炮，並採用全電推進，航速能達到30節，具有更好的遠洋性，及輕鬆跟隨航母編隊行動的性能。

外界有觀點認為，054B的長度可能達到147米，寬度接近18米，機庫和甲板將變得更大，意味著它能搭載更大、更先進的10噸級艦載直升機，如海直20。054B的排水量亦或達6000噸以上，比054A型護衞艦重約2,000噸。

內地軍事媒體「第一軍情」文章提到，美國「星座」級護衛艦預計在8月切割鋼板，但中國的054B下水明顯反超美國。美國護衛艦發展歷史悠久，卻在過去的數十年間出現停滯。此次美國「星座」級護衛艦採用的是欧洲FREMM方案，在未來預計加速量產。但從排水量及垂發系統、雷達系統相比較，美國已無優勢可言。

文章認為，隨著054B護衛艦批量服役，將可以加入藍水海軍的序列，並可能參與航母編隊的行動，也可以單獨執行任務，在控制成本及任務包容度方面，054B將體現更大價值。