中央統戰部原副部長、國家宗教事務局原局長崔茂虎被雙開

中央紀委國家監委網站周三（30日）宣布，經中共中央批准，中央紀委國家監委對中央統戰部原副部長、國家宗教事務局原局長崔茂虎嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查；崔茂虎被「雙開」。



經查，崔茂虎喪失理想信念，背棄初心使命，政治意識缺失，落實黨中央決策部署不堅決，違規佔用耕地搞政績工程，履行全面從嚴治黨主體責任不力，處心積慮對抗組織審查；頂風違反中央八項規定精神，沉迷奢靡享樂，長期接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊等活動安排；不按規定報告個人有關事項，在組織談話時不如實說明問題，違規選拔任用乾部；違規收受禮品禮金，縱容、默許親屬和其他特定關係人利用其職務影響協調承攬業務獲利，大搞權色、錢色交易；違規干預和插手司法活動；毫無紀法底線，利用職務便利為他人在工程承攬、幹部任用等方面謀利，並非法收受巨額財物。

崔茂虎嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予崔茂虎開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的二十大代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

公開資料顯示，崔茂虎1965年12月生，雲南宣威人，1987年7月參加工作，1990年5月加入中國共產黨，大學學歷。他長期在雲南工作，曾任雲南省委常委、秘書長，副省長。 2022年6月，他任中央統戰部副部長，國家宗教事務局局長（2023年3月免去）。他還是中華宗教文化交流協會第三屆會長。