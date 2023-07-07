國企領導牽超正小三逛街惹議　公司通報：男遭「雙開」、女被炒魷

上月，國企中石油集團旗下寰球工程項目管理公司的執董兼總經理胡繼勇，因牽著超正小三董思槿在四川成都太古里逛街被拍到，引發輿論關注。隨後，胡繼勇遭免職，並接受公司紀委核查。周五（7日），「中石油北京項目管理公司」微信號指出，公司黨委研究決定，根據紀律處分條例和政務處分法，給予胡繼勇開除黨籍、開除公職處分。



通報指，6月7日，胡繼勇及公司員工董某某（董思槿）的相關片段引發重大輿情，公司黨委當日研究決定免去胡繼勇的黨政職務，接受核查。公司紀委立即成立核查組，對相關問題開展了全面深入核實。

經查，胡繼勇違反生活紀律，在婚姻存續期間與董某某存在生活作風問題；違反廉潔紀律，改變公務行程藉機旅遊。此外，對網絡反映的胡繼勇和董某某其他問題，經核查未發現存在違紀違法情況。

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鑑於二人無視紀律規矩、頂風違規違紀，造成惡劣影響，經公司黨委研究決定，根據紀律處分條例和政務處分法，給予胡繼勇開除黨籍、開除公職處分；根據公司員工違規行為處理規定等相關規定，與董某某解除勞動合同。

公司重申，將持續正風肅紀反腐，切實加強幹部員工作風建設和教育管理工作，對失德失範、違規違紀行為堅持「零容忍」，一經查實，嚴肅依規依紀處理。

據此前報道，胡繼勇在成都出差期間，公然與董思槿手牽手地逛街，親密一幕被拍下後廣泛傳播。事件發生後，女主被網民起底，指她與男主以及男主原配皆屬同一企業。董思槿個人帳號也被翻出，照片顯示其作風大膽，不吝大秀好身材。更有網民發現她出手闊綽，且當日所提為Dior手袋，價值4.4萬，要求對其徹查。

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