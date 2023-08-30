四川金陽洪災釀4死48失蹤　5人涉不報謊報被拘　習近平作重要指示

上周一（8月21日）凌晨，四川省涼山州金陽縣因強降雨導致山洪災害。當局最新通報稱，截止目前，洪災已造成4人死亡、48人失蹤。據新華社報道，中共總書記、國家主席習近平獲悉相關情況後，作出重要指示。



習近平要求，全力搜尋失蹤人員，妥善做好家屬安撫等善後工作；國務院要派出工作組，全面開展調查，依法嚴肅處理相關責任人；要深刻汲取教訓、舉一反三，全面排查問題，壓實各方責任，加強安全監管，確保人民群眾生命財產安全。

中共中央政治局常委、國務院總理李強作出批示，要求抓緊核實情況，全力查找、搜救失聯人員，盡快查明原因，汲取教訓，並依法嚴肅追責。

根據習近平指示和李強要求，應急管理部派出工作組到現場指導搜救工作，四川省、涼山州組織救援力量開展相關工作。目前，各項工作仍在緊張有序進行中。

另據當局通報指，經排查梳理，災害發生時項目工地內有201人，其中149人脫險，4人遇難、48人失蹤。調查取證已發現，沿江高速JN1（金寧一）標段項目部及勞務公司劉某等5人涉嫌「不報、謊報安全事故罪」。周一（8月28日），公安機關依法對劉某等5人採取刑事拘留措施。目前，公安機關正在全力開展案件偵辦。