颱風蘇拉｜內地最高等級紅色預警　廣東多地延後開學汕尾宣布停班

今年第9號颱風「蘇拉」超強颱風級，正持續逼近，中央氣象台8月31日6時發布颱風紅色預警。中央氣象台指，蘇拉31日下午至夜間在廣東惠來到香港一帶沿海登陸，也有可能在廣東東部近岸海面向西偏南方向移動。



受颱風「蘇拉」影響，汕尾、汕頭、揭陽、惠州等城市宣布將中小學校（幼兒園）開學時間調整為9月4日。



目前海面上出現第9號颱風「蘇拉」、第11號颱風「海葵」和第12號颱風「鴻雁」，三台共舞的景象。根據《廣東省防汛防旱防風防凍應急預案》和省防總有關規定，廣東省防汛防旱防風總指揮部決定於8月31日8時將防風Ⅲ級應急響應提升為防風Ⅱ級應急響應。

颱風蘇拉8月31日6時最新情況、未來120小時路徑概率預報圖：

（南方日報）

今年第9號颱風「蘇拉」（超強颱風級）的中心已於8月30日晚上移入南海東北部海面，8月31日5時位於廣東惠來東南方向大約330公里的海面上，中心附近最大風力有17級（58米/秒），中心最低氣壓為925百帕，七級風圈半徑220-250公里，十級風圈半徑130公里，十二級風圈半徑70公里。

預計，「蘇拉」將以每小時10公里左右的速度向西北方向移動，逐漸向廣東東部一帶沿海靠近，強度緩慢減弱，並將於9月1日下午至夜間在廣東惠來到香港一帶沿海登陸（強颱風級或超強颱風級，45-52米/秒，14-16級），也有可能在廣東東部近岸海面向西偏南方向移動。

大風預報：

（南方日報）

8月31日8時至9月1日8時，巴士海峽、台灣海峽、南海東北部、福建沿海、廣東中東部沿海、台灣島南部沿海、東沙群島將有6-8級、陣風9-10級的大風，其中巴士海峽偏西海域、南海東北部海域、東沙群島的風力有9-11級，部分海域風力可達12-13級，「蘇拉」中心經過的附近海面風力有14-17級、陣風17級以上。

降水預報：

8月31日8時至9月1日8時，福建東南部、廣東東部、台灣島中部和南部的部分地區有大到暴雨，局地有大暴雨（100-220毫米）。

（南方日報）

根據《廣東省水利廳水旱災害防禦工作規則》，省水利廳水旱災害防禦領導小組決定於8月30日12時將水利防汛防颱風Ⅳ級應急響應提升為Ⅲ級。

省水利廳表示，各地各部門要認真落實省委省政府工作部署，按照全省防颱風工作視訊會議要求，嚴格執行防颱風「六個百分百」，持續加強會商研判和值班值守，及時提升應急響應等級，強化搶險救援準備，紮實做好颱風防禦工作，全力以赴確保人民群眾生命財產安全，最大程度減少災害損失。

廣東汕尾計畫在全市實行「五停」

8月31日，汕尾市人民政府防汛防旱防風指揮部發佈消息，該市計畫在全市範圍內實行「五停」（即：停課、停工、停產、停運、停業）。

根據氣象、水文、海洋部門預測，今年第9號颱風「蘇拉」（超強颱風級）極大機率於9月1日在汕尾正面登陸，風力強度可能超過2013年天兔颱風，海域4至6米巨浪、狂浪，風暴潮增水大，伴隨大暴雨到特大暴雨，防禦形勢極其嚴峻。

根據《汕尾市防汛防旱防風防凍應急預案》，經會商研判，汕尾市防汛防旱防風指揮部決定於8月31日8時將防風Ⅲ級應急響應提升為防風Ⅱ級應急響應。為全力保障人民群眾生命財產安全，汕尾將於8月31日適時啟動防颱風Ⅰ級應急響應。

經汕尾市委、市政府同意，汕尾市三防指揮部計畫於9月1日零時起到防颱風Ⅰ級應急響應結束之前，在全市範圍內實行「五停」措施。

本文獲《南方日報》授權轉載。

