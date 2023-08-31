颱風蘇拉．最新交通安排｜8號風球生效　港珠澳大橋3時半起封橋

【8號風球交通安排/颱風交通安排/打風/風球/熱帶氣旋】超強颱風蘇拉逐步靠近，天文台今日（9月1日）凌晨2時40分改發8號風球。



港鐵則維持有限度服務，各線10至20分鐘一班，港鐵指若天氣惡化或天文台發出較高熱帶氣旋警告信號，露天段的鐵路服務將會在未能預先通知的情況下即時暫停。愉景灣巴士早上 5時後提供有限度服務。城巴及九巴表日間路線除部份口岸及機場線外，其他一概停駛；電車、渡輪都停止服務。



機場方面，國泰、香港航空、香港快運（HK Express）、大灣區航空均表示，今兩日有多班航班取消，涉及過百班機。



▼9月1日 颱風蘇拉襲港前有市民趕搭飛機出境▼



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▼9月1日颱風蘇拉交通消息▼

【11:15】港珠澳大橋應急救援指揮部辦公室發布公告，由於蘇拉將嚴重影響珠海市，為確保交通安全，應急救援指揮部決定定於今日下午3時半起，對港珠澳大橋主橋實施臨時封橋，珠海公路口岸珠港之間暫停通關服務，提供旅客留意新聞媒體發布的天氣信息和指引，及時調整出行計劃。

【06:40】山頂纜車公布停駛。

【05:57】城巴表示，除B7 (只提供粉嶺站不停站往來香園圍口岸的服務）及 S1號線於日間提供有限度服務外，所有日間路線暫停服務。

【05:07】愉景灣巴士表示早上 5時後提供有限度服務。

【05:00】港鐵表示，港鐵巴士已暫停服務，港鐵列車及輕鐵將由頭班車起維持有限度服務。公司已增派職員加緊檢查架空電纜及軌道，並在有需要時和安全情況下，進行緊急維修。另外，市區預辦登機服務現已暫停，直至另行通知。

若天氣惡化或天文台發出較高熱帶氣旋警告信號，露天段的鐵路服務將會在未能預先通知的情況下即時暫停。

港鐵服務安排如下：

．荃灣綫 10 分鐘一班

．觀塘綫 10 分鐘一班

．港島綫 10 分鐘一班

．南港島綫 10 分鐘一班

．將軍澳綫

．北角站 - 寶琳站 10 分鐘一班

．調景嶺站 - 康城站 15 分鐘一班

．東涌綫 10 分鐘一班

．迪士尼綫 20 分鐘一班

．機場快綫 10 分鐘一班

東鐵綫

．金鐘站 - 羅湖站 : 10 分鐘一班

．金鐘站 - 落馬洲站 : 20 分鐘一班

．屯馬綫 10 分鐘一班

．輕鐵 (路線614及615服務暫停) 15-20 分鐘一班

．港鐵巴士 服務暫停

．高速鐵路 服務維持至今天中午時分

另外，原定於今天投入服務的輕鐵早上特別路線506P綫將延於下周一(4日)投入服務。

【04:50】香港電車公布電車服務全線暫停。

【04:50】城巴宣布，除B3X、 B7 (只提供粉嶺站不停站往來香園圍口岸的服務）及 S1號線於日間提供有限度服務外，城巴所有日間路線暫停服務。

【03:28】海事處宣布，上環港澳客運碼頭已經暫時關閉。噴射飛航渡輪服務經已全部停航。

【03:20】海事處宣布，尖沙咀中國客運碼頭及已經暫時關閉。

【02:40】天星小輪會由早上開始服務時間起停航。

【01:47】港珠澳大橋穿梭巴士「金巴」公布，凌晨03:00起暫停服務。

【01:02】新渡輪本地航線04:00逐步停航。

【01:01】港九小輪中環至坪洲尾班船將於03:00開出，而坪洲至中環的最後一班於03:40開出。其他航線均而停航。

【00:58】金光飛航取消往來香港及澳門之所有航班服務直至另行通知。

【00:40】九巴表示，因應8號熱帶氣旋警告信號於凌晨2時40分生效，九巴及龍運深宵和通宵路線將於凌晨3時起停駛。

九巴及龍運日間路線，除九巴B1、B9，龍運S1、S64、S64C、S64P和S64X維持有限度服務外，其餘日間路線由頭班車起暫停服務。

【00:15】城巴宣布，各條通宵路線於凌晨3時正起陸續暫停服務，周五除B3X、 B7 (只提供粉嶺站不停站往來香園圍口岸的服務）及 S1號線於日間提供有限度服務外，城巴所有日間路線暫停服務。

天文台9月1日凌晨０時預測超強颱風移動路徑圖。（天文台圖片)

▼8月31日颱風蘇拉交通消息▼

【22:45】港鐵表示，內地鐵路部門通報，因受颱風影響，將全面暫停於明日（9月1日）中午12時至9月2日全日開往香港的高鐵服務，因此期間所有以香港西九龍站為出發或終點站的跨境列車班次會全面取消。

【21:30】九巴及龍運宣布，所有日間路線會維持正常服務至尾班車；深宵及通宵路線將8號烈風或暴風信號生效後陸續停駛。

【19:30】受超強颱風蘇拉影響，大灣區航空宣布，12航班服務將會取消，詳情如下圖：

大灣區航空取消的航班（大灣區航空文件）

【19:14】HK Express宣布，隨著超強颱風「蘇拉」逐漸逼近香港，於2023年9月1日及2日部分離港及抵港之航班將會取消，詳情如下：

9月1日



共有50個航班16條航線，包括：

台北、高雄、台中、寧波、峴港、福岡、東京（羽田）、首爾（仁川）、東京（成田）大阪（關西）、曼谷、清邁、布吉、沖繩、鹿兒島、名古屋



由香港出發之受影響航班：

UO110, UO112, UO116, U132, UO172, UO226, UO558, UO620, UO622, UO624, UO626, UO628, UO638, UO650, UO652, UO688, UO694, UO700, UO702, UO744, UO760, UO820, UO826



抵港之受影響航班：

UO111, UO113, UO117, UO133, UO173, UO559, UO601, UO619, UO621, UO627, UO639, UO651, UO653, UO687, UO689, UO691, UO695, UO701, UO703, UO705, UO755, UO761, UO821, UO827, UO849, UO851, UO871



9月2日



共有20個航班12條航線受到影響，包括：

曼谷、河內、高雄、名古屋、寧波、沖繩、大阪（關西）、布吉、東京（成田） 、東京（羽田）、福岡、首爾（仁川）



由香港出發之受影響航班：

UO130, UO550, UO600, UO618, UO686, UO690, UO704, UO760, UO820, UO848, UO850, UO870



抵港之受影響航班：

UO131, UO227, UO551, UO623, UO625, UO629, UO761, UO821



【18:28】香港航空表示，明日21班航班停飛；後日則有11班取消，包括來往日本、台北的航班。

【17:33】港鐵表示，內地鐵路單位通報，受颱風影響，8月31日至9月4日部份往來香港西九龍站與內地的列車服務會有所調動或取消。詳情如下：

8月31日:



G6388、G6381終點站更改為深圳北站

G305終點站更改為廣州南站



取消以下車次：



由香港西九龍站出發：G6392/89、G5614、G5612 、G5610、G3006、G6510、G80、G3008、G6504、G100、G408/9、G320、G3002、G3004、G5616、G6506



由內地出發：G6390/1、G6387、G5609、G5603、G6501、G3005、G3007、G99、G6503、G6113、G6511、G3001、G3003、G2963



9月1日：



G305終點站更改為廣州南站

G306出發站更改為廣州南站



取消以下車次：



由香港西九龍站出發： G5612 、G5610、G3006、G3008、G6586、G6588、G6514、G5604、G5650、G5652、G5654、G6562、G6384、G6386、G6388、G6382、G6392/89、G5614、G418、G6504、G100、G3002、G3004、G5616、G2964、G6506、G6528、G6530、G6580、G6556、G6560、G6564、G6546、G6548、G6550、G6558、G80、G6502、G6510、G320、G6512、G408/9、G6114、G5858、G5860、G5828、G5830、G5832、G5824、G5826、G5632、G5808、G5810、G5634、G5814、G5862、G5642、G5644、G5646、G5806、G5648、G6516、G5606、G6526、G6584、G5620、G5622、G6554、G6552、G6102、G5802、G5804、G6542、G6536、G6538



由內地出發：G5609、G3005、G3007、G6585、G6587、G6513、G6509、G5651、G5653、G5655、G6559、G6383、G5613、G6385、G6387、G5611、G6381、G6390/1、G417、G99 、G6503、G3001、G3003、G2963、G5615、G6505、G6527、G6529、G6533、G6553、G6557、G6561、G6545、G6547、G6549、G6555、G6501、G79、G5603、G6511、G319、G6113、G410/7、G5857、G5859、G5827、G5829、G5831、G5823、G5825、G5633、G5635、G5807、G5809、G5813、G5861、G5643、G5645、G5647、G5649、G5805、G6515、G6525、G5605、G6583、G5621、G5623、G6551、G5607、G6541、G5801、G5803、G6103、G6535、G6537



9月2日：



G305終點站更改為廣州南站

G306出發站更改為廣州南站



取消以下車次：



由香港西九龍站出發： G5612 、G5610、G3006、G3008、G6384、G6386、G6388、G6382、G6392/89、G5614、G418 、G6504、G100、G3002、G3004、G5616、G2964、G6506、G6528、G6530、G6580、G6552、G6556、G6560、G6564、G6546、G6548、G6550、G6554、G6558、G6562、G80、G6502、G6510、G320、G6512、G6514、G5604、G408/9、G6114



由內地出發：G5609、G3005、G3007、G6383、G5613、G6385、G6387、G5611、G6381、G6390/1、G417、G99、G6503、G3001、G3003、G2963、G5615、G6505、G6527、G6529、G6533、G6553、G6557、G6561、G6545、G6547、G6549、G6551、G6555、G6559、G6501、G79、G5603、G6511、G319、G6513、G6509、G6113、G410/07



9月3日：



G305終點站更改為廣州南站

G306出發站更改為廣州南站



取消以下車次：



由香港西九龍站出發： G5612 、G5610、G3006、G3008、G6384、G6386、G6388、G6382、G6392/89、G5614、G418 、G6504、G100、G3002、G3004、G5616、G2964、G6506、G80、G6502、G6510、G320、G6512、G6514、G5604、G408/9、G6114



由內地出發：G5609、G3005、G3007、G6383、G5613、G6385、G6387、G5611、G6381、G6390/1、G417、G99、G6503、G3001、G3003、G2963、G5615、G6505、G6501、G79、G5603、G6511、G319、G6513、G6509、G6113、G410/07



9月4日：



G306出發站更改為廣州南站



取消以下車次：



由香港西九龍站出發：G2964、G6502、G6512、G6514、G5604、G6114



由內地出發：G5615、G6505、G79、G319、G6513、G6509、G410/07



【17:10】城巴表示，今日日間路線會正常營運至尾班車，各條通宵路線預計於八號風球生效後逐步停駛。另外，因應明日停課，城巴的開學日特別巴士服務安排，將順延至下周一（9月4日）實施。

【16:20】富裕小輪表示，屯門—東涌—沙螺灣—大澳航線現已暫停。

【16:00】國泰航空表示，多班原定於明日至周六往來香港國際機場的航班受到影響，若乘客的航班已被取消，或因延誤而錯過，國泰指會盡力自動重新預訂至下一個可供乘搭的航班，當獲悉新航班詳情，乘客會收到國泰發送的電郵。

▼8月30日 天文台發出一號風球▼



【15:40】新渡輪表示，橫水渡航線尾班船須提早開出，橫水渡最後開出的航班為芝麻灣開往長洲，開出時間為下午6時30分。

橫水渡尾班船開出時間。（新渡輪圖片）

另外，由於天氣及海面情況瞬息萬變，新渡輪表示，或需要在改掛前，或於改掛八號風球後的短時間內全面停航，呼籲市民尤其離島居民，密切留意最新天氣消息，及有關渡輪服務安排的報道，以免因渡輪停航而引致不便，而復航安排將會另行通知。

【12:59】港鐵表示，受颱風影響，8月31日至9月4日部份往來香港西九龍站與內地的列車服務會有所調動或取消，涉及近130班列車受影響，包括121班取消。港鐵指，未來數天列車服務可能仍會受颱風影響，乘客可在30天內於12306網站或手機應用程式，或到香港西九龍站辦理退票，並於出發前透過12306網站或手機應用程式查閱車次的最新資料。

【11:29】超強颱風蘇拉逼近香港，國泰航空宣布，豁免明日及周六（9月1日及2日）改機票的手續費，包括重新訂位及更改航點，已預訂機票的乘客，必須在周六（2日）前改機票 ，並於9月30日或之前出發。

【08:15】超強颱風蘇拉來勢洶洶，仍無阻港人周末北上玩樂的決心，反而有不少港人最關注在8號風球下，本港與內地各大口岸會否「封關」，以及港鐵會否停駛等公共交通問題，甚至擔心因打風被迫滯留在內地。一般而言，來往香港與內地的通關口岸仍會正常開放，但推持有限度服務，市民須注意來往關口至內地，以及來往香港市區的交通有可能受影響。其中最多人使用的港鐵東鐵線羅湖站及落馬洲站，在8號風球下會維持服務，但若改掛9號或以上風球，列車服務便會暫停；來往落馬洲、皇崗口岸的過境穿梭巴士在8號風球下，亦會維持有限度服務。

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【08:00】港鐵表示，內地鐵路單位通報，受颱風影響，8月31日至9月3日部份往來香港西九龍站與深圳北、潮汕及廈門一帶的列車服務會有所調動或取消。港鐵指，乘客可在30天內於12306網站或手機應用程式，或到香港西九龍站辦理退票。

8月31日車務調動：



G6388、G6381終點站更改為深圳北站。

取消以下車次:

由香港西九龍站出發：G6392/89、G5614、G5612 、G5610、G3006、G3008

由內地出發：G6390/1、G6387、G5609、G3005、G3007

9月1日取消以下車次：



由香港西九龍站出發： G5612 、G5610、G3006、G3008、G6586、G6588、G6514、G5604、G5650、G5652、G5654、G6562

由內地出發：G5609、G3005、G3007、G6585、G6587、G6513、G6509、G5651、G5653、G5655、G6559

9月2至3日取消以下車次：



由香港西九龍站出發：G5612 、G5610、G3006、G3008

由內地出發：G5609、G3005、G3007

▼8月29日 尖沙咀一帶雨勢頻密▼

