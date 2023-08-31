颱風蘇拉｜可能正面襲深圳　深汕或面臨13年天兔以來最嚴峻考驗

內媒報道指，颱風「蘇拉」對深圳造成嚴重風雨影響的風險高，不排除正面襲擊深圳的可能，深汕可能面臨2013年超強颱風「天兔」以來最嚴峻考驗。



中央氣象台8月31日上午10時繼續發布颱風紅色預警。（中央氣象台）

《深圳商報》31日早上報道指，從深圳市氣象台獲悉，「蘇拉」具有強度強、範圍小、移動速度慢的特點。結合各大機構最新預測，颱風移入南海後其路徑和影響有三種可能：一是在汕尾至珠江口登陸或100公里內近海擦過，對深圳市有超嚴重風雨影響；二是揭陽以東登陸，對深圳市有一定風雨影響；三是深圳近海大於150公里擦過不登陸，對深圳市有明顯風雨影響。深圳市氣象台基於最不利研判，「蘇拉」或將對深圳造成嚴重風雨影響。

受「蘇拉」影響，8月31日深圳市以高溫晴熱天氣為主，最高氣溫34℃，北部局地35℃或以上。9月1-3日受「蘇拉」環流影響，深圳市有暴雨局部大暴雨。另外隨著「蘇拉」的靠近，9月1-2日深圳市陸地平均風力逐漸加大至7-8級，陣風9-11級，沿海及海區平均風力8-10級，陣風12-14級，深汕最大陣風可達16級以上。

深圳新聞網報道指，「蘇拉」對深圳造成嚴重風雨影響的風險高，不排除正面襲擊深圳的可能，深汕可能面臨2013年超強颱風「天兔」以來最嚴峻考驗。

根據資料，2013年超強颱風「天兔」造成廣東省汕頭、汕尾、揭陽等11市65個縣近千萬人受災，35人死亡，逾65萬人緊急撤離；多達1萬8千間房屋倒塌，另有超過7萬1千間損壞。直接經濟損失208億元人民幣。

深圳市氣象台30日晚上8時發布颱風白色預警信號，31日早上6時將升級為颱風藍色預警信號。