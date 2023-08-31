國防部談中美兩軍關係：交往並非處於中斷狀態　對話不能沒有底線

今日（31日），中國國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校談到中美兩軍關係時表示，雙方交往並非處於中斷狀態，但溝通不能沒有原則，對話不能沒有底線，當前中美兩軍關係存在不少困難障礙，這種局面完全由美方造成。中方要求美方切實拿出誠意、採取具體行動，與中方相向而行，為兩軍關係重回正軌創造條件。



今日（31日）下午，在相關新聞發布會上有記者提問：今年香格里拉對話會期間，中美防長未能舉行雙邊會晤，加之美軍方高層多次提出通話要求遭拒，輿論普遍認為中美兩軍交往處於中斷狀態，這令國際社會感到憂心忡忡。請問中方是否有計劃與美軍恢復交往，兩軍關係何時能恢復正常？

中國國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校表示，中美兩軍交往並非處於中斷狀態，雙方通過軍事外交渠道保持著坦誠有效的溝通。但也必須承認，當前兩軍關係確實存在著不少困難和障礙，這種局面完全是由美方造成的。

吳謙說，一段時間以來，美方固守錯誤的對華認知，對華進行無理遏制打壓；粗暴干涉中國內政，售台援台武器、與台灣發展軍事關係；頻繁出動海空力量，在中國周邊強化軍事挑釁懾壓。此外，美方還拒不解除對中央軍委領導的無理制裁。在這種形勢下，中國軍隊理所當然要進行堅決反制。

吳謙強調，溝通不能沒有原則，對話不能沒有底線。美方指望一邊損害中國的國家利益，一邊與中國軍隊若無其事地開展交流，這完全是癡心妄想。中方要求美方切切實實拿出誠意、採取具體行動，與中方相向而行，為兩軍關係重回正軌創造條件。