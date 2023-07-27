國防部批美對台軍售：民進黨「倚美謀獨」，把台灣變成「地雷島」

美國眾議院前日前通過2024財年國防授權法案（National Defense Authorization Act，NDAA），內容包括加快對台提供不對稱武器、邀請台參加「環太軍演」等內容。台美「蒙特瑞會談」（Monterey Talks）也將在7月於華府舉行，就台採購美地對空導彈系統達成一致。



針對美台近期互動頻仍，7月27日下午，國防部舉行例行記者會，國防部新聞發言人譚克非大校回應稱，台灣問題是中國內政，絕不容許任何外來干涉，他強調，台「台獨」與台海和平水火不容。任何鼓吹加強美台軍事聯絡、對台軍售的言行，只會推高台海緊張形勢和衝突對抗風險，本質是在害台、毀台。



蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫4月5日在美國南加州會面，雙方強調美台關係對於維持地區經濟自由、和平與穩定的重要性。（台灣總統府）

譚克非指出，美方在「八一七公報」中明確承認世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府，明確承諾不尋求執行長期向台灣出售武器的政策，逐步減少對台軍售直至問題最終解決。

他批評，然而美方一再背棄承諾，長期頻繁實施對台軍售，加強與台灣地區軍事聯絡，這些惡劣行徑嚴重損害中國國家主權安全，嚴重威脅台海和平穩定，給中美兩國兩軍關係帶來重大戰略風險。中方對此表示嚴重關切、堅決反對。

譚克非表示，敦促美方停止售台武器和美台軍事聯絡，不要在台灣問題上一錯再錯。民進黨當局妄圖「倚美謀獨」，勾連外部勢力把台灣變成「地雷島」「彈藥庫」。事實證明，「台獨」和外部干涉是台海和平穩定的最大威脅，是台灣民眾利益福祉的最大禍患。中國人民解放軍密切關注台海形勢，將繼續採取果斷有力措施，堅決捍衛國家主權和領土完整。