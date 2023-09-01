颱風蘇拉｜中央氣象台：料今晚至明早於惠東至台山一帶登陸

中央氣象台上午表示，超強颱風蘇拉的中心在今日（1日）上午5時，位於香港東偏南方大約270公里的南海東北部海面上，中心附近最大風力有16級。預計蘇拉將以每小時10至15公里的速度向西偏北方向移動，強度變化不大，將於今日夜間到明日（2日）上午，在廣東惠東到台山一帶沿海登陸，也不完全排除在廣東中部近岸海面向西偏南方向移動的可能，颱風紅色預警繼續發布。



中央氣象台預計，在今日至明日清晨，福建東南部、廣東東部和南部有大到暴雨。其中，福建東南部、廣東南部等地部份地區有大暴雨，局部地區或有250至280毫米的特大暴雨。此外，台灣海峽、南海中部偏東海域和南海南部等地會有強風，其中福建南部沿海、廣東沿海和珠江口，以及香港和澳門等地將有7-9級、陣風10-11級的大風。

中央氣象台呼籲，政府及相關部門按照職責做好防颱風搶險應急工作。相關水域水上作業和過往船舶應當回港避風，加固港口設施，防止船舶走錨、擱淺和碰撞。停止室內外大型集會和高空等戶外危險作業。加固或者拆除易被風吹動的搭建物，人員切勿隨意外出。此外，相關地區應注意防範強降水可能引發的山洪、地質災害。