颱風蘇拉｜港鐵列車維持有限度服務但班次較疏　10至20分鐘一班

天文台今日（1日）凌晨2時40分發出8號風球，今日大部份時間維持。港鐵公布，港鐵列車及輕鐵由頭班車起維持有限度服務，但班次較疏。港鐵已增派職員加緊檢查架空電纜及軌道，並在有需要時和安全情況下，進行緊急維修。若天氣惡化或天文台發出較高熱帶氣旋警告信號，露天段的鐵路服務將會在未能預先通知的情況下即時暫停。



目前，港鐵巴士服務暫停，市區預辦登機服務亦已暫停，直至另行通知。風暴期間，因應惡劣天氣的實際情况和安全考慮，港鐵服務可能需要作進一步調整。



港鐵目前服務安排如下：

荃灣綫 10 分鐘一班

觀塘綫 10 分鐘一班

港島綫 10 分鐘一班

南港島綫 10 分鐘一班

將軍澳綫

北角站- 寶琳站 10 分鐘一班

調景嶺站 - 康城站 15 分鐘一班

東涌綫 10 分鐘一班

迪士尼綫 20 分鐘一班

機場快綫 10 分鐘一班

東鐵綫

金鐘站 - 羅湖站 : 10 分鐘一班

金鐘站 - 落馬洲站 : 20 分鐘一班

屯馬綫 10 分鐘一班

輕鐵（路線614及615服務暫停） 15-20 分鐘一班

港鐵巴士 服務暫停

高速鐵路 服務維持至今天中午

另外，原定於今天(1日)投入服務的輕鐵早上特別路線506P綫，將延於下周一(4日)投入服務。