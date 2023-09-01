荷蘭對中國半導體設備管制生效　ASML年前持續出貨陸企、明年停運

荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）8月31日表示，已獲得荷蘭政府的許可證，可在今年底前持續對中國客戶出貨一部分的先進晶片製造設備，證實內地媒體稍早的報道。



綜合西媒與內媒報道，ASML表示，荷蘭半導體出口管制9月1日正式生效，ASML已獲荷蘭政府頒發所需許可證，允許該公司至今年底前可繼續向中國客戶出貨「TWINSCAN NXT：2000i」，和更先進的深紫外光（DUV）設備的相關產品，ASML也將履行與中國公司簽訂的合約，訂單出貨不受影響。

DUV設備是ASML的第二線產品，該公司最先進的極紫外光（EUV）設備從未出售給中國客戶。

ASML提到，「我們的客戶也已知悉出口管制條例所帶來的限制，即自明年起，ASML將基本不會獲得向中國客戶出貨這些設備的出口許可證」，但ASML預計禁令不會對今年財務展望或長期展望產生實質性影響。

受管制影響，中國企業已出現一波ASML設備採購潮。有媒體日前報道，今年截至7月，中國進口ASML曝光機數量激增，關鍵半導體設備進口額達到25.8億美元，已超過ASML年初預估全年出貨給中國的23.6億美元。業界預料，中國企業可能趕在年底前持續加大力度採購ASML的設備。

2023年1月，美國、日本及荷蘭達成半導體設備管制協議，在美日先後宣布對中國的半導體相關管制措施或法令後，荷蘭政府在6月跟進推出許可證制度，對中國輸出高科技設備的禁令也於9月1日生效，導致ASML要出口最先進的設備技術前須事先申請，對中國先進半導體的製程造成一定影響。