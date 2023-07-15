彭博：ASML或被荷蘭進一步收緊中國受管制設備維修服務

隨著中美科技戰持續升溫，荷蘭半導體設備巨頭阿斯麥（ASML）被限制向中國出口先進晶片生產設備後，美國和荷蘭政府將進一步限制阿斯麥為中國受管制晶片生產設備提供維修、維護等服務。



據彭博社星期六（7月15日）引述知情人士報道，荷蘭政府將出台新規，禁止阿斯麥在未取得政府同意的情況下，替在中國安裝的受管制晶片生產設備提供維護、維修服務或供應備用零部件。荷蘭政府今年6月已規定阿斯麥9月起不得向中國公司出售浸入式深紫外光刻設備，預計新規將會同步進行。

除了荷蘭政府出台的上述管制措施，美國政府還將禁止阿斯麥在未取得華盛頓的同意下，向六家中國工廠出售上一代深紫外光刻設備，其中一家受影響的中國公司是中芯國際。

知情人士說，美國還可能禁止阿斯麥在未經許可的情況下為六家中國目標工廠安裝的受管制設備提供維護和維修服務以及備件供應。

知情人士說，目前還不清楚美國政府什麼時候會採取這些額外的管制措施。但拜登政府預計將援引《外國直接產品規則》（Foreign Direct Product Rule）對阿斯麥進行管制。

雖然荷蘭政府早前曾抵制美國對阿斯麥實施域外控制，但拜登政府和荷蘭呂特政府已就額外出口管制對國家安全的必要性達成了共識。知情人士說，荷蘭政府出台的上述新規不會受到荷蘭聯合政府近期倒台的影響。

分析機構SemiAnalysis的創始人帕特爾（Dylan Patel）說，荷蘭出台的新規表明，荷蘭政府不希望中國開發出最先進的半導體。 「如果不能獲得這些機器，中國晶片公司將在全球先進邏輯和存儲晶片市場上處於明顯的劣勢。」

他預計，新規將對中國晶片公司的未來計劃產生重大影響，「他們很可能被迫推遲或取消某些未來尖端工藝技術的開發」。

報導稱，阿斯麥幾乎壟斷了全球先進晶片和傳統晶片生產所需的關鍵光刻設備，荷蘭政府的新規除了阻礙中國半導體技術升級，還可能隨著時間推移降低中國企業現有先進晶片的生產能力。

本文獲《聯合早報》授權轉載

