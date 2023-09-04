中央統戰部原副部長崔茂虎涉受賄　最高檢作出逮捕決定

新華社4日報道，中央統戰部原副部長、國家宗教事務局原局長崔茂虎涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對崔茂虎作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。



中央紀委國家監委上月底宣布，崔茂虎被「雙開」。當時通報稱，經查，崔茂虎喪失理想信念，背棄初心使命，政治意識缺失，落實黨中央決策部署不堅決，違規佔用耕地搞政績工程，履行全面從嚴治黨主體責任不力，處心積慮對抗組織審查；頂風違反中央八項規定精神，沉迷奢靡享樂，長期接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊等活動安排；不按規定報告個人有關事項，在組織談話時不如實說明問題，違規選拔任用幹部；違規收受禮品禮金，縱容、默許親屬和其他特定關係人利用其職務影響協調承攬業務獲利，大搞權色、錢色交易；違規干預和插手司法活動；毫無紀法底線，利用職務便利為他人在工程承攬、幹部任用等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報稱，崔茂虎嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。決定給予崔茂虎開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的二十大代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

公開資料顯示，崔茂虎1965年12月生，雲南宣威人，1987年7月參加工作，1990年5月加入中國共產黨，大學學歷。他長期在雲南工作，曾任雲南省委常委、秘書長，副省長。 2022年6月，他任中央統戰部副部長，國家宗教事務局局長（2023年3月免去）。他還是中華宗教文化交流協會第三屆會長。