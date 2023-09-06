騰訊明發布AI聊天機器人　｢騰訊混元助手｣小程序支持AI問答及繪畫

內媒《IT之家》報道指，互聯網巨頭騰訊周四（7日）將發布旗下AI大模型及AI聊天機器人。騰訊旗下雲計算平台「騰訊雲」周三（6日）更在微信公眾號發布預熱文，展示了文案編輯與AI聊天機器人的一段對話。



從該段對話來看，騰訊的AI聊天機器人不光能安慰文案編輯，甚至還為文案編輯寫出了一段邀請文案。

邀請文案寫道：「數字生態大會明天開幕，騰訊雲邀您共襄盛舉……我們將為您解鎖一場數字盛宴，探索數字生態的未來。」

騰訊對AI聊天機器人的頭像做了打格處理，但隱約可見一個「S」的形狀。

多模態對話機器人被命名為「騰訊混元助手」。（《IT之家》）

功能包括AI問答、AI繪畫

不過據《IT之家》報道稱，在正式發布前一天，微信就已經揭示了相關命名和圖標。微信公眾號和小程序顯示，騰訊的AI大模型被命名為「騰訊混元大模型」，多模態對話機器人被命名為「騰訊混元助手」。其中，「騰訊混元助手」圖標的整體設計類似中國傳統的太極陰陽圖案。

根據小程序信息，「騰訊混元助手」的功能包括AI問答、AI繪畫，可以回答各類問題，也能處理多種任務，如獲取知識、解決數學問題、翻譯、提供旅遊攻略、工作建議等。

「騰訊混元助手」這一小程序需要受邀用戶才能開啟，目前暫時沒有提供大規模測試。

騰訊近幾個月來一直在開發自己的人工智能模型「混元」，騰訊上個月曾表示，正在內部擴大該模型的測試。據內媒《中國證券報》早前報道，騰訊將在9月初舉行的2023年騰訊全球數字生態大會上正式發布「混元大模型」，但並未提及是否面向公眾開放。騰訊文檔、騰訊雲、騰訊廣告、騰訊遊戲等多個騰訊內部業務和產品，已經接入騰訊混元大模型測試並取得初步效果。