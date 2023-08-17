直擊2023世界機器人大會｜現場人潮湧動　中國展智能製造雄心

2023世界機器人大會8月16日下午在北京開幕。大會由論壇、博覽會、大賽等活動組成。

2023世界機器人大會8月16日至22日在北京舉行。（香港01 鄭真/攝）

中國邀請了320餘位國際組織代表、國內外知名專家學者和企業家參與大會論壇，圍繞機器人開放合作、技術趨勢、產業應用、生態建設，聚焦「機器人+」應用場景和熱點話題開展主旨報告和高峰對話。

機器人大會期間將發布《中國機器人技術與產業發展報告（2023年）》、機器人十大前沿技術（2023-2024）、2023世界機器人大會論文集等，展現全球機器人技術和產業的最新成果。圖為2023年8月17日上午舉辦的一場論壇現場。（香港01 鄭真/攝）

機器人博覽會有「機器人+」製造業、農業、商貿物流、醫療健康、商業社區服務等10個應用場景展區和1個關鍵零部件展區，吸引了諸多機器人企業攜展品參展，多維度呈現機器人行業新技術、新產品、新方案和新應用。

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大會同期舉辦2023世界機器人大賽錦標賽，設置共融機器人挑戰賽、腦控機器人大賽、機器人應用大賽以及青少年機器人設計大賽四大賽事。由選拔賽（WRCT）、總決賽（WRCF）、錦標賽（WRCC）組成。

據中國內地媒體報道機器人博覽會有60款新品將在機器人博覽會現場全球首發。（香港01 鄭真/攝）

這場大會是由北京市政府、工業和訊息化部、中國科學技術協會主辦，中國電子學會、北京市經濟和訊息化局、北京經濟技術開發區管委會承辦的。

8月16日下午中共中央政治局委員、北京市委書記尹力，中國科協主席萬鋼出席開幕式並參加啟動儀式。該大會自2015年至今已成功舉辦7屆。2018年時任中國國務院副總理劉鶴曾出席大會並講話。

自動採摘機器人展示區。（香港01 鄭真/攝）

論壇是技術、政策的探討場所，博覽會是產業產品的展示和銷售平台，大賽則是人才培養和技術創新的催化劑。伴隨着「中國製造2025」以及工業4.0等宏大計劃的推進，世界機器人大會集中展現了中國在智能製造領域的雄心。