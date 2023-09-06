內媒：小米汽車正處於試生產階段　再招百名工人準備量產

知情人士透露，小米汽車現正處於試生產階段，每周生產約50輛樣車，並傳出正招聘百名工人為量產做準備。



《界面新聞》引述知情人士報道，小米汽車正處於試生產階段，每周生產大約50輛樣車，夜間工人很少。試生產是量產前的最重要工作之一，它可以測試生產線設備運轉是否順暢、工序銜接、工人熟練度、以及對產品一致性進行全面檢測。

如果樣車在測試的過程中出現同類問題，會進一步排查並調試生產線，反之則證明生產線基本合格，可以進入大規模量產階段。

知情人士稱，小米汽車最近兩個月取得工信部的批文，最遲可在年底獲批，批文到手就可立即全線量產小米汽車。

目前，小米汽車亦莊工廠正大規模招聘工人，招聘規模在100人上下，平均薪資在6000至7000元（人民幣），每日工作時長為8小時，週末雙休，隨時入職。

為小米汽車工廠提供招聘服務的供應商透露，小米汽車工廠的招聘標準非常嚴格，若沒有相關經驗，應聘成功的概率非常渺小，就連曾在Mercedes-Benz、Tesla等廠商工作過的工人也會因為面試過程中準備不充分而淘汰。大部分崗位的年齡限制在28歲以下，學歷最低要求中專及以上畢業，能力強者可適當放寬要求。

供應商表示，這輪招聘只是小米汽車在前期為量產做準備，等到年底或者明年初，小米汽車將會迎來更大規模的招聘。屆時，小米汽車工廠的工作時間和休息制度也會迎來相應的調整。