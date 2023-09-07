跟進騰訊　螞蟻：自研AI大模型即將發布　內部定名為「貞儀」

在騰訊「混元大模型」正式亮相後，螞蟻集團董事長兼執行長井賢棟最新透露，9月8日將宣布其自主研發大模型的最新進展，據悉螞蟻內部初擬定名大模型為「貞儀」。



據內媒報道，井賢棟於7日舉行的2023外灘大會上指出，這一波大模型帶來的衝擊會重構很多商業，「這就相當於我們扔了一個石子到池塘里面去，第一波的漣漪看到的可能是直接替代了比如客戶運營、市場營銷和銷售。這可能只是第一波的漣漪而已，慢慢擴散開去，影響是極其深遠的」。

井賢棟表示，螞蟻對這方面高度重視，因此選擇純自主研發、全棧布局。井賢棟援引移動支付對消費網絡的價值為例，同數字人民幣對於產業網絡的價值一般，「因為數字人民幣最大的特徵是可編程，所以將來確保整個業務流和資金流在鏈」。

井賢棟指出，包含清算的支付鏈條、支付的區塊鏈和業務的區塊鏈，兩條鏈跨鏈溝通，能夠實現一方履約一方自動交付，這個會帶來產業上面的巨大協同效應，是一個非常巨大的機會。

此前，即有消息指出，螞蟻集團正在自研語言和多模態大模型，螞蟻集團回應稱，情況屬實。據悉，其研發中的大模型內部擬定名為「貞儀」。

騰訊指混元大模型多項AI功能，比ChatGPT優勝。

此外，內媒過去也曾引述螞蟻集團CTO倪行軍說法，指網絡企業在人工智能上有不少積累，「技術和場景上都是」，兩者互相形成一個正循環。而「生成式人工智慧（AI）具有突破性意義，能否與應用場景結合創造用戶價值是一大挑戰，這也是螞蟻的關注重點。」倪行軍提到，AI的技術突破和倫理建設應該是同步的，在技術應用實施中螞蟻也特別關注技術倫理的建設。

此外，據西媒6月曾報道，螞蟻集團該項目正在由一個專門的部門創建，並將部署內部研究。隨著google和微軟等美國企業探索生成式人工智能，螞蟻也加入了百度和商湯等科技公司的競爭行列，AI已然成為中美科技競爭的下一目標。