中國電池製造商國軒高科擬赴美建超級廠　投資20億美元獲5億補貼

中國電池製造商國軒高科將在美國伊利諾州投資20億美元建設一座超級工廠，並預計於明年投產。這是繼中國鋰電池製造商廈鎢（XTC）今年5月赴法投資15億歐元設廠後，再一宗受矚目的中國企業對外投資設廠案。



據悉，國軒高科的新工廠將專注於鋰離子電池芯、電池組生產和能源存儲系統，可享受價值5.36億美元的州激勵，作為伊利諾州激勵計劃的一部分，國軒高科將有資格在30年內獲得2.13億美元的稅收優惠。

內媒快科技報道，國軒高科在伊利諾州的選址曾是一個製造基地，它將在現有基礎上建造工廠，而不是從頭開始，該工廠占地150英畝，位於芝加哥南部的曼特諾（Manteno），預計能夠生產10吉瓦時的鋰離子電池組和40吉瓦時的鋰離子電池芯。

該州州長在一份聲明中表示，該工廠將創造2600個工作崗位，是「幾十年來最重要的新製造業投資」。

此前，國軒高科已計劃在美國密西根州的急流城投資24億美元建廠，不止如此，稍早時候，美國動力設備製造商康明斯公司表示，將與戴姆勒卡車控股公司、卡車製造商帕卡公司和中國億緯鋰能合作，在美國建立一家電池廠。