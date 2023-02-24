中國稱霸車用鋰電池市場　鋰電池行業產值創紀錄突破萬億元

工信部電子信息司23日發布的《2022年全國鋰離子電池行業運行情況》顯示，2022年大陸全國鋰電池行業總產值突破1萬億元（人民幣，下同），創下史上最高紀錄。



工信部公布數據顯示， 2022年全國鋰離子電池產量達750GWh（百萬度），年增超過130％，行業總產值突破人民幣1.2萬億元，較2022年行業總產值人民幣6,000億元倍增。



數據顯示，2022年鋰電在新能源汽車領域以及風光儲能、通信儲能、家用儲能等儲能領域加快興起，2022年大陸全國新能源汽車動力電池裝車量約295GWh，儲能鋰電累計裝機增速超過130％。

工信部指出，2022年全國鋰離子電池產量達750GWh，其中儲能型鋰電產量突破100GWh；正極材料、負極材料、隔膜、電解液等鋰電一階材料產量分別約為185萬噸、140萬噸、130億平方公尺、85萬噸，年增率均達60％以上。

河北省唐山市路北區一家鋰電池企業的工人在生產線上工作。（新華社）

2022年中國鋰電出口總額人民幣3,426.5億元，年增長86.7%。據不完全統計，2022年大陸僅電芯環節規劃專案40餘個，規劃總產能超1.2TWh，規劃投資人民幣4,300億元。

據《中國鋰離子電池行業發展白皮書(2023年)》顯示，2022年全球鋰離子電池總體出貨量957.7GWh，年增70.3％。中國鋰離子電池出貨量達到660.8GWh，年增97.7％，超過全球平均增速，且在全球鋰離子電池總體出貨量的占比達到69.0％。

中國稱霸車用鋰電池市場 德日將推固態電池原型車挑戰

台媒《中時電子報》報道，中國電動車在全球表現亮眼，其動力電池生產商在全球市場的表現更為優異，寧德時代與汽車巨頭福特在美國合作建廠震驚全球。

全球最大電動車電池公司寧德時代去年獲得全球32%的市場份額，在中國市場更佔據超過六成的市場份額，遙遙領先於排名第二的LG新能源。

德國、日本對崛起的中國電動車業不敢輕忽，加速開發固態電池等關鍵材料，接連宣佈將在2025年推出固態電池原型車，並計劃於2028年上市。稱霸車用鋰電池的中國要如何應戰，對未來全球電動車業將有決定性的影響。

報道指出，目前全球電動車用動力電池市佔率前10名有6家是中國企業，這6家企業在全球總市佔率達56%，中國在此行業的霸主地位難以動搖。

不過，目前市面上動力電池幾乎都是液態電解質傳導的磷酸鐵鋰或三元鋰電池，其缺點是能量密度較低、充電速度慢，電池壽命短、安全性較差。此外因鋰原料較為稀缺，全球汽車業界現在正積極開發固態電池。