河北女遭已婚副縣長PUA兼毆打　患性病抑鬱自殺6次　終舉報其貪腐

內媒《大風新聞》報道，一名女子在2020年起成為河北石家莊某縣郭姓已婚副縣長的情婦，並痴心愛上對方，連開房的錢幾乎都是自己出，其後因為染上性病而發現自己受騙，更患上抑鬱症並遭副縣長多次毆打，女子為此自殺6次。



女子後來發現副縣長串通妻子想把她氣走，才決心舉報副縣長。她感嘆自己「有些可笑，現在回看自己的經歷，就像一段瓊瑤劇」。報道指副縣長已停職接受調查。



石家莊某縣郭姓已婚副縣長。（《大風新聞》）

報道指，河北石家莊女子周蕊（化名）離異後，石家莊某縣郭姓已婚副縣長在2020年初主動聯繫她，郭男表示自己與妻子感情不和，長期分居，是合作式婚姻，兩人無夫妻生活。周蕊稱，兩人關係起初曖昧，直至在2020年底，她前往縣城和郭男見面當晚，郭男將她帶至縣政府宿舍內發生關係，兩人確認了情侶關係。

周蕊形容，與郭男交往期間，因郭男自稱孩子上大學，家中妻子管錢，且工資低，故兩人的開銷大多是她承擔，「他沒給過我錢，兩人主要是開房、吃飯的花銷，有時還會給他買衣服、筆筒、茶具等」。周蕊說，她當時甚至表示可以養他。

石家莊某縣郭姓已婚副縣長與周蕊的微信對話。（《大風新聞》）

染性病兼發現對方與多名女子關係不清

至2021年4月時，周蕊染上性病HPV，後來她無意中發現郭男給妻子發訊息，「晚上把套準備好」，周蕊才意識到郭男和妻子可能並非「合作式婚姻」，但郭男當時卻辯解稱是「偶爾一、兩次」。周蕊當時更發現郭男和多名女性都有不清不楚的關係，例如在聊天紀錄中可見有其他女子向郭男發房間號碼。

兩人為此經常爭吵，郭男逐漸對周蕊越來越不耐煩。周蕊稱，「因為爭執，他多次對我毆打」。後來周蕊被診斷患上「焦慮型抑鬱症」，郭男則常用爭吵再斷聯的方式刺激她，令她先後自殺了6次。

至2023年6月，郭男告訴周蕊，妻子懷疑他在外有情婦，郭男想周蕊刪除聊天紀錄。後來周蕊才知道那是郭男和妻子商量好要把她氣走。周蕊說，「我這時才明白，他的真情承諾都是假的，我是被其精神PUA（精神控制）了」。

周蕊發現郭男和多名女性都有不清不楚的關係，例如在聊天紀錄中可見有其他女子向郭男發房間號碼。（《大風新聞》）

「開房的錢幾乎都是我出」

心灰意冷的周蕊在今年6月決定向石家莊市紀委監委舉報郭男與多名女性關係不明，並藉職務貪腐，例如郭男親屬經常找他承攬項目或辦事。

周蕊直言自己太傻，甚至有些戀愛腦，「挺可笑的，我以為他對我是真心的，所以我心甘情願做他的情婦，連兩人開房的錢幾乎都是我出，結果他卻騙了我的感情」。

周蕊又說，「有些可笑，現在回看自己的經歷，就像一段瓊瑤劇。我只希望這段充滿欺騙的感情，和他帶給我的苦難，盡快結束。」她的抑鬱症、焦慮症如今已非常嚴重，醫生稱需要長期用藥治療，並隨時有復發的可能，

報道指，目前郭男已有一周沒有上班，同事表示，「據說最近某次會議後，郭某某已經被停職了」。