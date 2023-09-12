「2023中國民營企業500強」出爐　京東、阿里及恒力居三甲

周二（12日），全國工商聯發布「2023中國民營企業500強」榜單及《2023中國民營企業500強調研分析報告》，位居榜單三甲的依次為京東集團、阿里巴巴（中國）有限公司、恒力集團有限公司。另從納稅貢獻看，浙江吉利位居民營企業500強納稅額榜首，為473.62億元（人民幣．下同）。



全國工商聯已連續組織開展25次上規模民營企業調研，今年共有8961家年營業收入5億元以上的企業參加，民營企業500強入圍門檻比上年增加12.11億元，達275.78億元；製造業民營企業500強入圍門檻比上年增加19.44億元，達145.16億元；服務業民營企業100強入圍門檻比上年增加12.89億元，達314.04億元。收入超3000億元的500強企業營業有17家，其中8家超過5000億元。

京東集團以10462.36億元的營業收入連續兩年位居民營企業500強榜首、連續三年位居服務業民營企業100強榜首；恒力集團有限公司連續兩年位居製造業民營企業500強首位。而資產總額超過千億元規模的企業有86家，其中有11家企業資產總額超過5000億元。共有28家民營企業500強入圍世界500強。

京東集團連續兩年位居民營企業500強榜首。

經營狀況方面，民營企業500強的營業收入總額39.83萬億元，增長3.94%；資產總額46.31萬億元，增長11.21%；稅後淨利潤1.64萬億元，下降4.86%。至於銷售淨利率、資產淨利率、淨資產收益率分別為4.13%、3.67%、10.81%，人均營業收入、人均淨利潤分別為363.04萬元、14.98萬元，總資產周轉率為88.86 %。

納稅貢獻方面，浙江吉利以473.62億元位居民營企業500強納稅額榜首，之後是浙江榮盛的412.23億元，騰訊公司的406.12億元。其中，騰訊的年納稅額再度蟬聯互聯網行業納稅貢獻第一，緊隨其後的是螞蟻科技、美團，2022年納稅額分別為223.41億元、185億元。

值得一提的是，報告顯示，民營企業500強部分經營指標出現波動，稅後淨利潤、銷售淨利率、資產淨利率、淨資產收益率等出現不同程度下降；部分行業經營效益小幅下滑，但虧損狀況有所好轉。相較去年，境內外併購數量均有減少，出口總額增長率下滑明顯，開展海外投資企業數量、海外投資項目數量也一定程度下降。而認為原材料成本較高、用工成本上升、國內市場需求不足的500強企業數量，分別達到338家、314家、301家。