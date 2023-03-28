海南撐民營經濟：民營企業家涉案人員能不捕的不捕，能不訴的不訴

官方日前多次強調要振興民營經濟，海南日前出台《關於支持民營經濟發展的若干措施》，其中提到，對民營企業家涉案人員能不捕的不捕、能不訴的不訴、能不判實刑的不判實刑，能不繼續羈押的及時予以釋放或變更強制措施。



《關於支持民營經濟發展的若干措施》（下稱《措施》）提到，開展涉民營企業案件立案監督和羈押必要性審查專項行動，甄別糾正侵犯民營企業和企業家合法權益的案件。貫徹落實少捕慎訴慎押刑事司法政策，對民營企業家涉案人員能不捕的不捕、能不訴的不訴、能不判實刑的不判實刑，能不繼續羈押的及時予以釋放或變更強制措施。

北京吹響提振民營經濟信心集結號

對民營企業上市提供最高500萬補助

《措施》也推出許多對於民營企業與機構的補助、獎勵措施。包括對民營企業上市予以財政支援、給予民間企業創新提供補助等。

《措施》提到，2025年12月31日前，企業上市申請獲得中國證監會或證券交易所受理的，給予100萬元獎勵；獲得中國證監會核准或註冊，並在證券交易所成功發行的企業，給予500萬元獎勵。

國務院總理李強在上任後首場記者會表示，民營經濟的發展環境會越來越好，發展空間會越來越大。（Reuters）

對成功在全國中小企業股份轉讓系統基礎層掛牌的企業，給予30萬元獎勵；基礎層轉入創新層的企業，再給予40萬元獎勵；對直接在創新層掛牌的企業，給予70萬元獎勵。對成功在省內區域性股權交易中心掛牌的企業，給予20萬元獎勵。

補助企業創新、開發自有品牌

《措施》也強調要加增強企業自主創新能力。支援民辦非盈利研發機構發展。對規模以上工業高新技術企業、其他高新技術企業，按照年度研發經費增量的30%分別給予最高200萬元、100萬元補助。

《措施》強調，要大力培育本土民營企業品牌。對在國家級主串流媒體宣傳推廣農業品牌和食品工業品牌的海南本土民營企業，按照宣傳推廣費用的10%給予最高50萬元補助。支援民營企業和民營企業家廣泛參與中國國際消費品博覽會、博鰲亞洲論壇等大型活動，為其提供更多品牌展示舞台。

此外，《措施》也提到，要多源引流提供民營經濟融資支援、加大金融服務民營經濟力度、充分發揮融資擔保公司增信作用和強化金融服務平台作用。

《措施》也強調，針對民營企業的需求，引導律師行業開展服務民營企業免費「法治體檢」活動，指導公證、司法鑒定機構暢通民營企業法律服務綠色通道，對符合規定條件的緩減公證、司法鑒定和仲裁費用。全面推行輕微違法行為依法從輕、減輕或不予行政處罰。

值得關注的是，海南正在舉辦博鰲亞洲論壇，包括新任國務院總理李強等主要領導人都出席該論壇。