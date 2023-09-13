內媒：茅台前董事長袁仁國獄中去世　遺體已火化將送回老家

貴州茅台前董事長袁仁國近日在獄中去世。內地傳媒報道，其遺體已於昨晚（12日）火化，骨灰將送回其老家仁懷市。



《每日經濟新聞》引述知情人士報道，袁仁國的遺體已於昨晚11時半火化，火化後骨灰將被送回其老家仁懷市。在問及袁仁國去世原因時，該人士表示，自己並沒有過多過問，是前日（11日）收到通知，說今天來送一送他。

袁仁國去世前曾在貴州醫科大學附屬白雲醫院接受救治，有病人家屬稱，近幾天看到有人出入，知道袁仁國在該處住院，「但前幾天已經看到人（被）推出去了」。

袁仁國在茅台公司工作了43年，其中擔任貴州茅台上市公司董事長達18年，擔任茅台集團董事長8年。（資料圖片/視覺中國）

2021年9月，貴州省貴陽市中級人民法院一審公開宣判仁國受賄一案。經審理查明，1994年至2018年，袁仁國利用職務便利，為他人在獲得茅台酒經銷權、分戶經銷、增加茅台酒供應量等事項上提供幫助，非法收受他人給予的財物共計折合1.129億餘元（人民幣，下同）。

2022年3月16日，最高人民檢察院微信公眾號的法制題材微視頻欄目《案「鑑」》，播出了袁仁國受賄案相關影片，首次對外披露查案細節。其中，40多名辦案人員從袁仁國家中清點出黃金製品、手錶、珠寶、字畫等1588件，其中不乏象牙等稀有物品，以及人民幣、美元、英鎊現金等若干，花費一天一夜才清點完畢。

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除了將茅台酒經營權作為搞攀附權貴、搞政治投機的工具，袁仁國還靠「批酒」大肆謀取私利。自2004年以來，僅袁仁國妻子和兒女違規經營茅台酒就獲利2.3億餘元。

專題片同時披露了貴州省原省委常委、副省長王曉光長期做賣茅台酒的無本生意。他通過袁仁國等人，為家人和親屬辦了四張茅台特許專賣經營權，7年獲利超過4000萬元。王家其中一間房堆滿茅台酒，數量達到4000多瓶。

落馬前，王曉光覺得家中名酒太多不安全，為了銷贓，他將年份茅台酒分批倒入下水道。2018年9月，王曉光被開除黨籍、開除公職。2019年4月，王曉光一審被判20年，罰款1.735億元。

袁仁國生於1956年10月，1975年就進入貴州茅台酒廠工作，1998年起擔任貴州茅台集團黨委副書記、副董事長，貴州茅台酒股份總經理；2000年起擔任貴州茅台酒股份有限公司董事長；2011年10月起任中國貴州茅台酒廠（集團）有限責任公司董事長、黨委副書記。2018年2月，袁仁國轉任貴州省政協，任經濟委員會副主任委員。

袁仁國在茅台集團工作了43年，其中擔任貴州茅台上市公司董事長達18年，擔任茅台集團董事長8年。2018年5月卸任後，時任茅台集團黨委書記、總經理李保芳開始繼任。