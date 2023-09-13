菲律賓6.3級地震　深圳廈門有震感　本港天文台接逾10宗報告

傳深圳周二（12日）晚發生地震，不少網民表示有震感。官方對此闢謠，指深圳近期並未發生地震，實際上是菲律賓群島地區發生黎克特制6.3級地震，造成廣東、福建兩地有震感。



9月12日晚7時03分，菲律賓群島地區附近發生6.3級地震。（中國地震台網）

據中國地震台網測定，9月12日晚7時03分，菲律賓群島地區附近發生6.3級地震，震中位於北緯19.35度，東經121.05度，震源深度10公里。

根據網民評論，福建福州、廈門，廣東廣州、深圳、潮州、揭陽等地均有震感。話題「深圳地震」更一時間登上微博熱搜。

深圳網民表示，「還以為我加班加出幻覺了」、「蛇口有震感，清晰感受到連續2次搖晃且持續數兩三秒」、「深圳有震感哎！剛剛以為自己迷糊了」、「我福建深圳和去香港旅遊的朋友同時給我發消息說在晃晃」、「光明區這邊震感很明顯」。

不過，官方就回應指深圳近期未發生地震，「對於歪曲事實、造謠傳謠的違法行為，公安機關將依法嚴肅處理。」

而本港天文台亦錄得此次地震，稱接獲逾十名市民報告，表示感到輕微震動，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第II(二)度，即在樓宇上層或合適位置，且在靜止中的人有感。