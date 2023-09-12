一帶一路｜深圳首條中亞貨運航線開通　直飛土庫曼運輸時效提3成

今年是「一帶一路」倡議提出十周年。近日，深圳首條直飛中亞地區的貨運航線開通。該航線開通後，深圳機場貨運航線與「一帶一路」沿線國家的通航城市增加至16個。



據悉，本次貨運航班由深圳機場飛往土庫曼首都阿什哈巴，由土庫曼航空執飛。

今年7月底，土庫曼航空開始在深圳機場運營臨時包機貨運航線。基於良好的市場反響和對深圳經濟及產業發展的看好，在中國海關及深圳機場的協助下，該航司近期正式將臨時包機轉為定期貨運航線。

該航線開通後，深圳直飛中亞僅需8小時，將進一步暢通粵港澳大灣區與「一帶一路」沿線國家及中亞地區的航空貨運通道。此前，華南地區企業發貨前往中亞需要提前3至4天將貨物運至北京等地轉機，該航線開通後，最多需要提前2日運至深圳機場國際貨站即可，將深圳與中亞地區貨物運輸時效提升至少30%。

目前，每周執行一班的深圳至阿什哈巴的貨運航班，由A330全貨機執飛，主要承運電子產品、服裝等產品及其他一般貿易貨物。

土庫曼航空為深圳機場今年新引進的第二家國外貨運航司，該條航線也是深圳機場今年新開及加密的第11條國際貨運航線。

除土庫曼航空外，今年以來，深圳還吸引了土耳其麥納古航空、卡塔爾航空、阿特拉斯航空、埃塞俄比亞航空、京東航空、中貨航、中州航空、馬捷國際等9家國內外航司在深增加運力投放。

國際及地區貨運航線通航點亦達36個，國內外貨運航線通航點增加至58個，創歷史新高。業務量方面，1-8月，深圳機場貨運業務量已突破100萬噸，同比實現正增長。