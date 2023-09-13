中華兒慈會被曝負責人捲走千萬錢款　病患家屬：被騙的都是救命錢

綜合內媒報道，近日，內地中華少年兒童慈善救助基金會（簡稱「中華兒慈會」）被曝光指，其9958兒童大病緊急救助項目河北負責人捲走千萬救命錢款。

今日（13日），中華兒慈會相關工作人員回應指，警方已立案。涉案人員柯某非河北負責人，而是志願者身分，目前柯某已向警方投案。



據內媒《南方都市報》報道，中華兒慈會被曝河北負責人卷走千萬款項。相關影片中，多位病患家長深夜露宿石家莊兒慈會辦公大樓外。

兒慈會工作人員表示，涉案人員柯某並非中華兒慈會河北負責人，身分為誌願者。豐台公安局表示，已在廊坊立案，當事人已經都在他們控制範圍內。

病患父親：網絡爆料屬實，被捲走的都是救命錢

據內媒《頂端新聞》報道，一位大病患兒的父親王先生表示，網傳爆料屬實，目前他所在的群共被柯某捲走金額超過500萬，受害者主要包括山東、河北及廣東的病友。

王先生自述，他在今年7月一個病友群看到柯某以「兒慈會9968」名義發出配捐項目，將手中資金轉給柯某，20天後可返還更高金額，名為「激勵金」。由於首次嘗試後獲得多金額，王先生和更多病友開始相信柯某，不斷向他轉錢。

王先生表示，參與配捐項目的都是大病患兒的家屬，投出去的錢很多是通過向親朋借、刷信用卡或網貸來的，「現在家長們只希望拿回自己的錢，因為被騙的都是救命錢。」

兒慈會9958兒童緊急救助微信公眾曾介紹柯某為「中華兒慈會項目四部9958廊坊團隊主任」，並獲得了「中華兒慈會2022年度最佳領導力獎」，目前相關信息均已刪除。（頂端新聞）

工作人員：柯某已自首，行騙屬於個人行為

兒慈會9958兒童緊急救助項目工作人員受訪時表示，此事是柯某冒充兒慈會的名義行騙，屬於柯某個人行為，目前柯某已向警方自首，「案件是刑事案件，後面的細節還沒透露，我們也不知道，我們也是受害者。」

該工作人員還表示，柯某孝前期是河北廊坊救助中心的志願者，對於柯某孝的行為，兒慈會也是近期才了解到。河北前幾年有兒慈會分部，之後解約，但不清楚具體時間。

中華少年兒童慈善救助基金會。（網絡圖片）

公開資料顯示，中華少年兒童慈善救助基金會成立於2010年1月12日，是具有民間性質的全國性公募基金會。9958兒童緊急救助項目成立於2012年，隸屬於中華少年兒童慈善救助基金會自主品牌項目。2022年，9958兒童緊急救助項目年收入2.272億元，在27個重大公益慈善項目中最高。