北京多家早期教育機構「捲款跑路」　家長訴「春節前還大力促銷」

內地不時有校外培訓機構「捲款跑路」的情況出現，近日北京在一個月內就有多家連鎖早期教育機構相繼結業，相關負責人失聯。

這些機構在春節前還在大力促銷，鼓勵家長購買低價課程，過年後卻突然結業，僅其中一家門店的家長損失金額就高達400萬-800萬（人民幣，下同）。



《北京商報》23日報道指，在近一個月內，北京的NYC紐約國際兒童俱樂部、PlayABC英語、蜜芽成長灣等多家連鎖早期教育機構的門店相繼結業。

聚在NYC紐約國際兒童俱樂部的門店前維權的家長。（《北京商報》）

有市民投訴稱，NYC紐約國際兒童俱樂部雙井富力廣場店和天通苑華聯店雙雙突然結業，相關負責人失聯。其中一名市民表示，「誰也想不到上了三年的機構突然閉店，而且年前店家大力搞活動的時候剛續了40多節課，繳了6000多元」。

另一名市民則表示，僅該公司的天通苑華聯店涉及到的預付款家庭就有約400個，每個家庭受損金額多在1萬-2萬。如此算下來，總金額已高達400萬-800萬。

報道又指，這不是NYC紐約國際兒童俱樂部第一次上演「捲款跑路」的情況。此前有另外兩家門店也以同樣的方式結業。截至目前，仍有大量消費者沒有得到理想的解決方案。

報道稱，針對門店關閉後課程兌付的問題，NYC紐約國際兒童俱樂部給出了兩套方案：一是委託其他機構接收消費者；二是將結業門店的消費者轉至該公司的其他門店。

不過對於這兩種方案，消費者均不滿意。其中一名消費者表示，她的孩子還有12節課沒上，這些課程需要轉到3-4個其他機構的培訓班，每個承接機構只能上三四節課，相當於不同機構的試聽課，是一種變相的「會員拉新」。另一種方案則由於其他門店離家太遠，也不適合。