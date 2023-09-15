國台辦主任宋濤會見前國民黨主席洪秀柱　強調堅持「九二共識」

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤周五（15日）在浙江杭州會見前國民黨主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱一行，並表示將深入貫徹落實習近平總書記關於對台工作特別是給本屆論壇賀信的重要指示批示精神，堅持「九二共識」、反對「台獨」。



洪秀柱一行到當地出席第六屆海峽兩岸青年發展論壇，會面期間，宋濤首先轉達了中共總書記、國家主席習近平對洪秀柱的問候。宋濤表示，習近平指出，「青年興則國家興，青年強則國家強。祖國和民族的前途寄託在青年人身上」。海峽兩岸青年發展論壇作為兩岸青年人的舞台，為兩岸青年交往交流交心、共促國家統一和民族復興發揮了積極作用。

宋濤強調，將深入貫徹落實習近平關於對台工作特別是給本屆論壇賀信的重要指示批示精神，堅持「九二共識」、反對「台獨」，團結廣大台灣同胞包括台灣青年，加強交流合作，促進心靈契合，推動兩岸關係重回和平發展的正確軌道，為國家統一和民族復興貢獻力量。

洪秀柱則表示，青發論壇已連續舉辦六屆，成為兩岸青年交流交往交心的重要平台。兩岸同胞血濃於水、命運休戚與共，兩岸交流合作是任何勢力阻斷不了的。期望更多兩岸青年積極參與兩岸交流，攜手共促祖國和平統一、共創中華民族偉大復興。