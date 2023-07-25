國台辦主任宋濤：祖國統一是中國式現代化題中之義

國台辦主任宋濤24日在南京會見國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱等人，除轉達習近平的問候外，宋濤稱，「祖國統一是中國式現代化的題中之義」，並再次強調堅持「九二共識」、反對「台獨」，兩岸關係才能回到和平發展的正確軌道。



第三屆「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」7月24日至26日在南京舉行，與會人士除了洪秀柱外，還有勞動黨、新黨等台灣政黨團體。根據公開議程，會議將針對「中國式現代化」、「兩岸統一後台灣願景」、「兩岸青年使命與擔當」等子題進行研討。

逐漸淡出國民黨權力核心後，洪秀柱近年多以中華青雁和平教育基金會董事長身份造訪大陸，為兩岸的和平統一發聲。圖為2022年5月23日，洪秀柱即將結束新疆之行時接受新華社訪問。（新華社）

綜合《新華社》報道，宋濤席間談及，「中國式現代化是我們強國建設、民族復興的康莊大道。實現祖國完全統一，是以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的題中之義。」

宋濤指出，「要堅決反對『台獨』分裂和外部勢力干涉，將兩岸前途命運牢牢掌握在兩岸中國人自己手中，在中國式現代化新征程上共創國家統一、民族復興光明前景。」

根據新華社通稿，洪秀柱等與會人士表示，台灣應把握好百年難得一遇的歷史契機，堅持「九二共識」這一台海和平穩定的定海神針，探索實現和平統一的進程與方案，共同邁向中國式現代化，實現民族復興。