中融信託首次坦承產品無法兌付被國企託管　14家上市公司購買產品

央企中融信託15日深夜發布公告稱，受內外部多重因素影響，部分信託產品無法按期兌付。為提升公司經營管理效能，與建信信託、中信信託簽訂了「委託管理服務協議」，聘請上述兩家公司為公司經營管理提供專業服務。委託期限從昨天至2024年9月14日，雙方協商一致可提前結束或延期。這也是中融信託首次正面回應旗下產品逾期情況。



內媒《第一財經》報道，至少已14家上市公司披露所購中融信託產品情況，金額近人民幣8億元。分析指，此事可能使信託業面臨信用壓力和流動性風險。

央企中融信託15日深夜發布公告稱，受內外部多重因素影響，部分信託產品無法按期兌付。

8月開始，至少有三間內地上市公司披露與中融信託相關的公告，其中包括咸亨國際、金博股份及南都物業。金博股份稱，其購買中融信託的信託產品，共有本金6000萬元和投資收益426萬元尚未收回。南都物業則稱，其斥資3000萬元購買中融信託的信託產品，尚未收到本金和投資收益。

目前中融信託的爆煲金額眾說紛紜，外傳1000億到6000多億元不等。財聯社的報道引述一名中融財富前員工稱，目前暫停兌付的產品規模在3500億元上下，但不包含中融信託自營管道產品，因為後者無法統計。

鳳凰網報道指，中融信託爆煲主因是投資房地產失利，而且其投資策略跟中國官方的房市調控政策完全背道而馳。內地當局2016年喊出「去槓桿」，隔年開始調控，中融信託的房地產資產金額卻從2017年開始，連續4年大幅飆升。

報道指出，在8月8日開始，中融信託的投資者陸續收到自己理財經理的通知，「產品停止兌付了」。短短兩天的時間內，投資者們自發的組織起了多個維權群。

有人發現中融信託的官網在8月4日-8月31日期間，只在工作日8:30-17:30定時開放，其他時間無法查詢瀏覽。（鳳凰網）

中融信託年報顯示，截至2022年未，其管理的信託資產規模為6293.49億元。一名參加與中融信託會談的投資者在維權群內提供的會議紀要顯示，中融信託有1000億元資金池信託是重災區。

此外，中融信託合作的「朋友圈」包括其後相繼陷入危機的華夏幸福、融創、恒大集團、佳兆業、陽光城、藍光集團、泰禾集團等數十家企業。