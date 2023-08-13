央企中融信託傳爆煲停止兌付產品　內媒稱規模約3500億元

中植企業集團陷入債務危機，中植系的央企中融國際信託（簡稱「中融信託」）近日被多家上市公司披露，產品有無法兌付狀況。鳳凰網報道更指，投資者8日起陸續收到產品停止兌付的通知，中融信託停止兌付前夕還在拼命吸金。



有人發現中融信託的官網在8月4日-8月31日期間，只在工作日8:30-17:30定時開放，其他時間無法查詢瀏覽。（鳳凰網）

截至11日晚，至少有三間內地上市公司披露與中融信託相關的公告，其中包括咸亨國際、金博股份及南都物業。金博股份稱，其購買中融信託的信託產品，共有本金6000萬元（人民幤，下同）和投資收益426萬元尚未收回。南都物業則稱，其斥資3000萬元購買中融信託的信託產品，尚未收到本金和投資收益。

內媒財聯社的報道指，從多位投資人、部分中融財富前員工處了解到，目前中融信託部分產品確實已經停止兌付。

目前中融信託的爆煲金額眾說紛紜，外傳1000億到6000多億元不等。財聯社的報道引述一名中融財富前員工稱，目前暫停兌付的產品規模在3500億元上下，但不包含中融信託自營管道產品，因為後者無法統計。

鳳凰網則報道指，在8月8日開始，中融信託的投資者陸續收到自己理財經理的通知，「產品停止兌付了」。短短兩天的時間內，投資者們自發的組織起了多個維權群。

疑似中融信託員工內部溝通群顯示，有人質問領導，「一些年紀大的（客戶）身家性命都在裏面，現在要求我們一線口頭溝通，（客戶）萬一接受不了離世了，客戶家人找我，是公司來處理還是個人來背負？」（鳳凰網）

有理財經理考慮賣樓

鳳凰網的報道更指，讓中融信託一線員工憤慨的是，8月7日，在通知全面停兌前一天，中融信託還在下軍令狀要求理財經理募集資金，而且承諾公司能渡過難關。報道指，很多理財經理都投資了自家的產品，有人投資金額高達900萬元，已經在考慮賣房子。

報道指，中融信託年報顯示，截至2022年未，其管理的信託資產規模為6293.49億元。一名參加與中融信託會談的投資者在維權群內提供的會議紀要顯示，中融信託有1000億元資金池信託是重災區。

報道指，中融信託爆煲主因是投資房地產失利，而且其投資策略跟中國官方的房市調控政策完全背道而馳。內地當局2016年喊出「去槓桿」，隔年開始調控，中融信託的房地產資產金額卻從2017年開始，連續4年大幅飆升。而且中融信託合作的「朋友圈」包括其後相繼陷入危機的華夏幸福、融創、恒大集團、佳兆業、陽光城、藍光集團、泰禾集團等數十家企業。