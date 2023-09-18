美國指中國為「主要毒品來源國」　外交部：純屬惡意抹黑已提交涉

今日（18日），在中國外交部例行記者會上，針對近日美國總統拜登（Joe Biden）向國會提交報告將中國認定為「主要毒品來源國」一事，外交部回應表示，美方所謂認定沒有事實根據，純屬惡意抹黑，中方對此堅決反對，並向美方提出嚴正交涉。



外交部發言人毛寧表示，美方所謂認定沒有事實根據，純屬惡意抹黑，中方對此堅決反對，並向美方提出嚴正交涉，「我們敦促美方停止對中國的攻擊抹黑，多做有利於中美合作的事，而不是相反。」

毛寧介紹，中國政府高度重視禁毒工作，截至目前，中國已列管456種麻醉藥品、精神藥物和兩個種類物質，成為列管毒品最多、管制最嚴的國家之一。中國列管的易制毒化學品已達38種，比聯合國管制的品種多14種。中國禁毒部門建立健全對易制毒化學品各環節全程動態監管機制。毫無疑問，中國是全球毒品治理的模範，是禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家，受到國際社會的普遍認可。

毛寧同時表示：「反觀美國，人口僅佔世界5%，卻消費了全球80%的阿片類藥物，可謂全球禁毒事業的黑洞和亂源，是一家獨大的主要毒品需求國，沒有資格對中國的禁毒努力說三道四。」