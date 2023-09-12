外交部：中國經濟沒有崩潰　反而是「中國崩潰論」屢屢崩潰

今日（12日），在中國外交部例行記者會上，發言人毛寧針對近日西方國家「唱衰中國經濟」作出回應表示，中國經濟沒有崩潰，反而是「中國崩潰論」屢屢崩潰。



毛寧強調，中國經濟韌性強、潛力大、活力足、長期向好的基本面沒有改變，中國經濟仍然是世界經濟增長的主要動力。



在記者會上，有記者提問，近來，不少西方國家唱衰中國經濟。美國總統拜登稱，中國面臨經濟困難，既受世界經濟增長乏力影響，也與中方經濟政策有關。澳大利亞財長稱，中國經濟增速顯著放緩，對澳構成衝擊。美國副財長阿德耶莫稱，中國經濟增速放緩將主要波及亞洲鄰國。中方對此有何回應？

毛寧回應稱，似乎每過一段時間就會出現各種各樣的「中國崩潰論」，但事實是，中國經濟沒有崩潰，反倒是中國崩潰論屢屢崩潰。

毛寧表示，今年以來，世界經濟復蘇乏力，外部環境嚴峻複雜，但是中國經濟持續復蘇，總體回升向好。上半年中國GDP同比增長5.5%，明顯快於去年的3%。國際貨幣基金組織預測今年中國經濟將增長5.2%，對世界經濟增長的貢獻率將達1/3，中國經濟仍然是世界經濟增長的主要動力。

毛寧強調，中國經濟韌性強、潛力大、活力足、長期向好的基本面沒有改變，我們有信心有能力推動經濟持續健康發展。中國將堅持高水平對外開放，與世界各國加強互利合作，分享發展紅利，中國的發展將為亞洲鄰國和世界帶來更多的機遇。