殲20越台海？｜台媒：解放軍目前已部署約200架匿蹤戰機

中國是全球第二個有能力製造匿蹤戰機的國家，直到2017年，央視才首次證實，殲20已經服役，但是數量仍然不清楚，台媒報道稱，目前外界普遍認為解放軍已部署的匿蹤戰績大概落在200架左右。



殲20威龍是由成都飛機公司設計，為中國第一種量產的匿蹤戰機，也是目前世界上少見的，不沿襲F-22外型經驗的匿蹤戰機。關於殲20研發與量產始終都在低調中進行，2011年原型機首飛，只在網絡上低調流傳，以及軍事雜誌的少量介紹，直到2016年珠海航空展，正式公開亮相，終於2017年獲央視證實已經服役，惟數量不明。

2022年8月24日在2022空軍航空開放活動暨長春航空展新聞發佈會上，空軍新聞發言人申進科發佈了運油-20、殲-20、殲-16三機同框照。（微博@央視軍事）

根據殲20的構造，包含採用三角翼耦合前翼，搭配全動式V垂尾的獨特設計，使它是一種少見的前翼型匿蹤戰機，也使得它的匿蹤能力究竟如何，一直有所爭論。主流軍事分析咸信，殲20的機身材質、塗料，與工藝都有雷達吸波的處理，即使不如美國F-22、F-35那樣極致的匿蹤效果，仍然比多數戰機的雷達截面來的不明顯，但依舊能被視作匿蹤戰機。

台媒《中國時報》引述說法，指殲20的長機身與龐大的內載彈艙，至少能安裝8枚長程空對空飛彈，大口徑的雷達與光電瞄準系統，也使它可以在遠距離打擊目標對手，令美國感到難以介入的空中威懾力，顯然就是殲20的主要功能。

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此外，由瀋陽飛機工業集團研製的FC-31，則是另兩款中國自研的匿蹤戰鬥機，與殲20不同，FC-31並非由解放軍方提出委託，而是瀋陽飛機自主研發。名稱源自2014年11月的第十屆中國國際航空太空博覽會，官方展板公布了該戰機的名稱：FC-31「鶻鷹」戰鬥機。「FC」是中國外銷戰機的編號，可見該型戰機研發目標是主打國際市場。至於殲35，台媒稱「這是坊間說法，仍未確定」。

台媒報道稱，雖然解放軍空軍一直沒有採購FC-31的動作，但它似乎受到解放軍海軍航空部隊的重視，有意將它做為新一代的艦載戰鬥機。目前解放軍的艦載戰機是以Su-33為基礎仿製的殲15，然而殲15的體型太大，限制了戰機攜帶數量，同時殲15不具備匿蹤能力，在如今的戰場環境不佔優勢；雖然成都飛機的殲20也有意改造成海軍艦載版，但是殲20同樣是體型龐大的戰機，所以FC-31反而是相對合適的選擇。