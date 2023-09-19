殲20越台海？｜美將領評估殲20不能主導戰局　但台軍能否偵搜成疑

美國太平洋空軍司令維巴赫（Kenneth S. Wilsbach），繼去年對中國最新匿蹤戰機殲-20表達輕忽之後，再度對該機發表看法。巴赫日前在美國空軍與太空軍協會年度座談中表示，與美國及其盟邦的先進戰機相比，殲-20「仍未具備主導戰局的能力」。與此同時，有台媒報道稱，美國最近售台「軍團」紅外追蹤系統（Legion-POD IRST），據稱就是為了提升台灣空軍偵測匿蹤戰機的能力，意在殲-20不言可喻。



據軍事新聞媒體 The Warzone 報道，維巴赫9月13日在座談會議上稱讚殲-20戰機的「模仿能力相當不錯」，但指出「機上絕大多數使用的技術都是從美國竊取的」，因此在目前階段，無法與美軍的 F-22猛禽和 F-35閃電等戰機相媲美，也難以主導戰局。

殲-20戰機是中國自主研製的全天候、中遠程、重型超音速隱形戰鬥機，具有優異的制空作戰能力和良好的對地對海精確打擊能力。其命名「威龍」。（央視軍事截圖）

維巴赫進一步評估，包括美國和盟國的戰機都具備應對殲-20 的威脅能力，強調美國和盟邦的部隊經常進行高強度的模擬演練，已經具備了對中國解放軍的任何戰機具有優勢的實力。

維巴赫分析指出，儘管中國可能在紙面上佔有優勢，但實際上必須應對的是美國和其他盟國聯合行動，這可能對中國不利。此外，由於外界普遍認為中國可能在 2027 年對台灣展開軍事行動，因此他關注殲-20 可能帶來的威脅以及台灣應對中國挑起軍事衝突的策略。維巴赫強調殲-20 的角色有限，台灣更應關注防禦具有投射能力的載具，如轟-6 轟炸機以及各種彈道和巡弋飛彈。

美軍F-22戰機雖然目前看似全球無敵手，但是美軍已經要將其淘汰，因為此型機已經不符合美軍2030年代的轉型需求。（U.S.A.F.）

因此，他表示「以台灣的角度來看，我們不應過度擔心殲-20 的威脅」，台灣已經在構建防禦體系方面取得了重要進展，包括升級更新的 F-16V 戰機和陸海基整合空防能力的不斷進化。

無獨有偶，有鑑於解放軍戰機繞台多年，台灣空軍持續升空驅逐並回報侵擾機種，台灣內部開始懷疑，相關機種如Su-27SK、殲10、Su-30、空警500、轟油6，甚至最新的運油20頻頻見於名單之中，唯獨被視為解放軍空軍絕對主力的匿蹤戰機殲20卻從未出現在掠台隊伍，引發台灣內部評論質疑，是台灣偵搜不到，還是刻意不予公佈？

借放軍過去一年頻頻派出軍機繞台，並且多次越過海峽中線。（資料圖片）

回顧內媒《環球時報》今年初曾有一篇報道，稱「實錘！台軍果然看不見殲-20」，其中一個片段是殲-20飛行員楊俊成的口述，他宣稱曾經飛到台灣附近空域，「當我駕駛戰機在座艙裡俯瞰祖國寶島時，我可以清晰地看到寶島整個的海岸線還有山脈，那一刻我心中是無比的自豪與驕傲」。

環球時報報道時稱：「顯然已相當接近台灣，而且已經穿過了所謂台海中線、逼近台灣本島海岸線！而台軍對此卻毫無察覺。雖然台軍定期在其推特帳號上發布有關解放軍空中和海上入侵的數據，但其中從來沒有出現過殲-20的信息，這可能意味著台軍無法發現殲-20或選擇隱瞞這些信息。」

儘管各界對相關資訊存疑，包含殲-20飛行員楊俊成從戰機上看得到台灣的海岸和山脈，即推斷已接近台灣海岸線，很可能只是誤判，但加強追蹤匿蹤戰機已是台灣軍方重視課題。

有台灣軍評指出，美國月前同意出售台灣「軍團」紅外追蹤系統（Legion-POD IRST），應用在新購買的66架F-16C BK70上，即是為加強台灣追蹤匿蹤戰機的能力。由於所有的戰機都有著滾燙的引擎，自然會產生明顯的紅外線熱訊號，而且戰鬥機為了機動性能，很難刻意設計遮蔽方式。雖然紅外線訊號的偵測距離較短，但是做為雷達的輔助角色，只要發覺那些看似不起眼的小光眼，散發著不尋常的熱度，便可宣告找到匿蹤戰機。