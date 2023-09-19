青海西寧原市長孔令棟遭雙開　涉非法收受巨額財物搞錢色交易

據青海省紀委監委19日消息，青海省紀委監委對十四屆省委委員、西寧市委原副書記、市長孔令棟涉嫌嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。孔令棟已遭開除黨籍及開除公職處分（雙開）。



官方通報指，孔令棟身為黨員領導幹部和國家公職人員，喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，處心積慮對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規接受私營企業主宴請，長期收受可能影響公正執行公務的禮物、禮金、消費卡；違規選拔任用幹部；搞錢色交易。

通報指，孔令棟不正確履行職責，脫離實際制定並強行要求完成經濟指標任務，致使統計數據造假，造成不良影響。違規干預及插手市場經濟活動；將公權力當作攫取私利的工具，利用職務便利為他人在工程承攬、企業經營等方面提供幫助，非法收受巨額財物。

孔令棟嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。決定給予孔令棟開除黨籍及開除公職處分；終止其中共青海省第十四次黨代會代表資格、中共西寧市第十五次黨代會代表資格。

青海省紀委監委對十四屆省委委員、西寧市委原副書記、市長孔令棟涉嫌嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。孔令棟已遭開除黨籍及開除公職處分（雙開）。（資料圖片）

據公開履歷顯示，52歲的孔令棟在1999年起，任西寧市經濟貿易委員會副主任科員、西寧經濟技術開發區經濟發展局副局長、財政局副局長、招商中心副主任等職，2006年任西寧市東區副區長，為副處級。

2007年起，孔令棟先後任西寧經濟技術開發區東川工業園區管委會副主任、西寧經濟技術開發區東川工業園區管委會主任、黨委會副書記、海東市副市長、西寧市常委，西寧（國家級）經濟技術開發區黨工委常務副書記、管委會常務副主任等職。

2021年3月至2021年4月，孔令棟成為西寧市委副書記、市長人選，2021年4月正式成為西寧市長，直至今年1月被免去西寧市委副書記、市長職務。